Horvátország legyűrte a világbajnoki ezüstérmest (Férfi kézilabda-Európa-bajnokság )

A hazai együttes a zágrábi mérkőzés első félidejében végig két-három góllal vezetett, majd a szünet után tovább növelte előnyét, így a skandinávoknak nem volt számottevő esélyük az egyenlítésre. A Telekom Veszprém norvég jobbátlövője, Kent Robin Tönnesen nyolc lövésből négy gólig jutott. Klubtársa, a horvát cserekapus, Mirko Alilović négy lövésből egyet sem tudott hárítani. A mezőny legeredményesebb játékosa a norvég Sander Sagosen volt, aki 13 kísérletből nyolcszor talált be, a meccs legjobbjának pedig a hatgólos Manuel Strleket választották.

A világbajnok francia válogatott hat góllal legyőzte Svédország csapatát. A svédek a második percben szerezték első góljukat, ám ezt követően a francia Vincent Gerard sorozatban tíz védést mutatott be 11 perc alatt, így csapata három góllal elhúzott. A Montpellier kapusa a folytatásban is remekelt, de ezt csapattársai nem tudták megfelelően kihasználni a szünetig. A 41. percben sikerült egyenlíteniük a skandinávoknak, fordítani azonban nem tudtak, mert ellenfelük egy ötgólos sorozattal még a hajrá előtt eldöntötte a meccset. Vincent Gerard 53 százalékos hatékonysággal védett, ezért őt választották a mérkőzés legjobbjának. A mezőny legeredményesebb játékosa a francia Cedric Sorhaindo volt, aki mind az öt lövését gólra váltotta. Csapatuk továbbra is százszázalékos a kontinenstornán.

A középdöntő eddigi eredményei: * I. csoport: Szerbia–Norvégia 27–32, Horvátország–Fehéroroszország 25–23, Svédország–Franciaország 17–23, Horvátország–Norvégia 32–28 * II. csoport: Németország–Csehország 22–19, Szlovénia–Dánia 28–31.