Újabb döntetlen Törökországban (Labdarúgás )

A piros-fehérek korábban az albán FC Kamza (1–1), majd a lengyel Korona Kielce (0–0) ellen is döntetlent játszottak. A PFK Olekszandrija a tizenkét csapatos ukrán első osztályban a nyolcadik helyen áll, eddigi mérlege három győzelem, tíz döntetlen és hat vereség. A harmadik edzőmérkőzésen Eugen Neagoe vezetőedző a Niczuly Roland, Albert Dalmau Martínez, Jure Obšivač, Ousmane Viera, Daisuke Sato, Sebastian Ghinga, Alejandro Rodríguez Gorrin, Filipe Oliveira, Fülöp István, Yasin Hamed és Marko Simonovski összetételű kezdő tizenegyet küldte pályára. A Sepsi OSK már a mérkőzés 2. percében hátrányba került, miután az ukránok egy szemfüles labdaszerzést követően ellentámadásból kilőtték a hosszú sarkot. A folytatásban a szentgyörgyieknek sikerült folyamatos nyomás alá helyezniük ellenfelüket, akik így inkább a védekezésre koncentráltak, és kevésszer jutottak el Niczuly kapujáig. Bokor János csapatmenedzser szerint már szemmel látható a fejlődés, türelmesen építették fel támadásaikat és jól is futballoztak, így a 29. percben Filipe Oliveira révén sikerült egyenlíteniük. A szünet után Neagoe több cserét is végrehajtott, minden játékosnak lehetőséget biztosított, így jó edzésnek bizonyult ez a találkozó is.

„Továbbra is tárgyalásokat folytatunk játékoskeretünk erősítése érdekében. Az edzőtábor végéig szeretnénk egy kapust és egy támadó szellemű középpályást igazolni. Mindenképp az a célunk, hogy olyan labdarúgókat szerződtessünk, akik edzésben vannak és nincsenek fizikai hiányosságaik. Kíváncsian várjuk a következő edzőmérkőzést, hiszen tudjuk, Kazahsztánban rengeteg pénzt fordítanak a labdarúgásra, de a körülmények nem kifogástalanok. A játékosok nagyszerű körülmények között, gőzerővel készülnek a hamarosan folytatódó bajnokságra, és reméljük, az eredmények sem maradnak el” – fogalmazott Bokor János.

A Sepsi OSK ma délután a kazak Kajszar Kizilorda FK, csütörtökön pedig a grúz FC Saburtalo Tbilisi ellen lép pályára, majd pénteken utaznak haza. (miska)