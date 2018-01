A héten rajtol a két bajnokság (Bowling )

Pár hónapos késés után, de mondhatnánk azt is, hogy jobb később, mint soha alapon, kedden tíz csapat részvételével indul a bowling Business League 2018-as idénye. Csütörtökön már a megyei bajnokság összecsapásain is lehet szurkolni, hiszen nyolc együttessel ez a küzdelemsorozat is kezdetét veszi. Mindkét viadalnak a sepsiszentgyörgyi Bobowling Sport Centrum ad otthont.