Magabiztos siker a Brassói Olimpia ellen (Kosárlabda, Női Nemzeti Liga )

A Sepsi-SIC a marosvásárhelyi 100 pont fölötti diadal után várta a Brassói Olimpia elleni meccset, amely a pontvadászat hétközi fordulójában a bajnoki babérokról álmodó szatmáriakat győzte le. A derbinek ígérkező párharcot a szentgyörgyi csapat Webb, Kress, Marshall, Gödri-Părău és Neagu alkotta ötössel kezdte, míg Dan Calancea edző a Higgins, Irimia, Al Ash Hab, Dumitrache és Pesovic összeállítású együttest küldte pályára. A mérkőzés első kosarát Higgins szerezte, Neagu viszont büntetőből egyenlített (2–2). Következett Marshall és Webb duplája, amelyre Pesovic válaszolt távolról (6–5), majd ugyanő szerezte meg csapatának a vezetést (6–7), ismét Neagu hozta döntetlenre a meccset (8–7). A folytatásban felváltva vezettek a csapatok, ám a 9. percben Stoenescu triplájával meglépett a SIC, amely Marshall hárompontosával 18–13-ra nyerte meg az első negyedet. A következő játékrész is a zöld-fehérek kénye-kedve szerint alakult, és támadásról támadásra növelték előnyüket. A brassói csapatot a kispadról érkező Handford vitte a hátán, hiszen csapata második negyedbeli 16 pontjából 11-et ő szerzett.

Tizenkét pontos háromszéki vezetésnél fordultak a csapatok (41–29), a mérkőzés pedig ott folytatódott, ahol az első félidőben abbamaradt. A negyed felénél 53–35 volt az állás, majd a vendégektől Jez, tőlünk Marshall és Webb is betalált távolról, amivel 59–40-re alakult az eredmény. A 61–42-ről induló negyedik szakasz elején az Olimpia elvesztette legponterősebb játékosát, miután Handford kizáró hibát vétett Kilin ellen. A kiállítás után egyre jobban süllyedt a brassói hajó, majd Higgins kipontozódásával végleg megpecsételődött a Brassó sorsa, amely szombaton a szezon legnagyobb arányú vereségébe szaladt bele ellenünk. A vége 37 pontos szentgyörgyi siker lett, lányaink pedig minden szempontból felülmúlták a brassóiakat (89–52).

A pontvadászat következő körében ismét hazai környezetben lép pályára a Sepsi-SIC, amely vasárnap a Szatmárnémeti VSK csapatát fogadja, míg a Brassói Olimpia szerdán pótolja be az Alexandria ellen a 12. fordulóból elnapolt bajnokiját.

Kosárlabda női Nemzeti Liga, 16. forduló: Sepsi-SIC–Brassói Olimpia 89–52 (18–13, 23–16, 20–13, 28–10). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1400 néző. Vezette: Mircea Şerban, Alexandru Ivan, Alexandru Stamate. Sepsi-SIC: Webb 11/3, Kress 8, Marshall 24/9, Gödri-Părău 2, Neagu 3 (cserék: Fontaine 13, Kilin 4/3, Hamilton-Carter 9, Džankić 6, Kovács, Stoenescu 9/9, Huțanu). Edző: Zoran Mikes. Brassó: Pesovic 9/3, Dumitrache, Al Ash Ab 2, Irimia 4, Higgins 9 (cserék: Handford 17, Moraru 3/3, Dănălache, Kazlauskaite 2, Jez 6/6, Chirilă). Edző: Dan Calancea.

A forduló további eredményei: Kolozsvári U–Marosvásárhelyi Sirius 85–71, Aradi ICIM–Alexandria 69–66, Temesvár–Gyulafehérvár 77–68, Szatmárnémeti VSK pihent.

A rangsor: 1. Sepsi-SIC (14/0) 28 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (10/4) 24 pont, 3. Alexandria (8/6) 22 pont, 4. Gyulafehérvár (6/9) 21 pont, 5. Aradi ICIM (6/8) 20 pont, 6. Brassói Olimpia (7/6) 20 pont, 7. Kolozsvári U (6/8) 20 pont, 8. Temesvár (5/9) 19 pont, 9. Marosvásárhelyi Sirius (1/13) 15 pont.