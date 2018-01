Kínai dominancia, Bálint Bernadett nem jutott főtáblára (Asztalitenisz, World Tour )

A Szekszárd Asztalitenisz Klub háromszéki versenyzője pályafutása során először nem indulhatott a huszonegy év alatti korosztályban, így női egyesben és női párosban tette próbára magát. Idén a budapesti mezőny jóval erősebb volt, mint a tavalyi, a sportág nagyhatalmának számító Kína mellett Hongkong, Dél-Korea, Tajvan és Szingapúr is nevezett játékosokat. A férfiaknál a világranglistán 2. kínai Fan Csen-tung a legerősebb asztaliteniszező, míg a nőknél a világranglista tíz legjobbja közül négyen is ütőt ragadtak a magyar fővárosban: a kínai Csen Meng (1.), Vang Man-jü (8.) és Csen Hszing-tung (10.), valamint a hongkongi Tu Hoj Kem (9.).

Bálint Bernadett, aki tavaly augusztusban szerezett először aranyérmet a felnőttek között World Tour-viadalon, a női egyesben a 11. selejtezőcsoportba került, akárcsak a hongkongi Wing Nam NG és a dán Stefanie Christensen. A 21 éves sepsiszentgyörgyi asztaliteniszező az ázsiaitól 4–3-ra kikapott, miután kétszettes hátrány­ból felzárkózva a mindent eldöntő hetedik játszmára mentette a mérkőzést, ahol két pontra volt a győzelemtől, viszont ellenfele sportszerűnek nem nevezhető taktikával megfordította a találkozót, és behúzta a hetedik szettet. Bálint a csoportkör második mérkőzését mondhatni könnyedén megnyerte az északi pingpongozóval szemben, ezúttal is szetthátrányból fordított, majd esélyt sem adva ellenfelének, 4–2-re diadalmaskodott. Minden csoportból az első helyezett jutott tovább, a sepsiszentgyörgyi lány pedig a második pozícióban végzett, míg a dánt 4–0-ra legyőző hongkongi a selejtező következő szakaszába jutott.

A férfiaknál egyetlen magyar sem tudta megnyerni a csoportját, így már a selejtező első szakaszában búcsúztak, és a nőknél is csak Madarász Dóra járt sikerrel, viszont Póta Georgina, Pergel Szandra és Lakatos Tamás kiemeltként volt főtáblás.

Női párosban Bálint Bernadett Nagyváradi Mercédesz csapattársaként szállt versenybe, a selejtező 1. fordulójában pedig a szlovén Katarina Strazar és Ana Tofant duó ellen léphettek asztalhoz, majd nem túl gördülékeny játékkal 3–2 arányú vereséget szenvedtek.

„Elégedett vagyok a magyar World Tour-viadalon nyújtott teljesítményemmel. A selejtezőben egy hármas csoportba soroltak be, ahol a dán ellenfelemet legyőztem, viszont a hongkongi vetélytársamtól – akit a világranglistán előkelő helyen jegyeznek – vereséget szenvedtem úgy, hogy az utolsó szettben két pontra voltam a győzelemtől, viszont magam sem értem, hogyan, de a hongkongi egy időhúzásos taktikával teljesen kivett a játékból. Ennek köszönhetően nyerni tudott, így a csoportban első helyen zárt, én pedig nem jutottam tovább, és ez nagyon rosszulesett, mert jól ment a játék. Párosban elveszítettük az első meccsünket, szóval, ezzel az eredménnyel egyáltalán nem vagyok elégedett. Pályafutásom során először nem játszottam U21-ben, ami elég fura volt számomra, sőt, kicsit hiányzott is, mert eddig mindig több mérkőzést játszhattam, ami sokat jelentett a fejlődésem szempontjából” – mondta kérdésünkre Bálint Bernadett, akinek februárban igazán zsúfolt a versenynaptára, hiszen több klubmérkőzésen is helyt kell állnia.

A háromszéki asztaliteniszező eredményei: * egyéni: Wing Nam NG–Bálint Bernadett 4–3 (11:13, 11:3, 11:9, 11:7, 11:13, 6:11, 11:9), Bálint Bernadett–Stefanie Christensen 4–2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:9, 11:7, 11:4) * páros: Katarina Strazar/Ana Tofant–Bálint Ber­nadett/Nagyváradi Mercédes 3–2 (8:11, 11:8, 13:11, 6:11, 11:4). (miska)