Népszerű a főtéri jég

Korcsolyát a pálya mellett minden méretben lehet bérelni, a kezdőknek ingyen korcsolyázó keretet is adnak a cipő mellé. Karbantartási szünet naponta három van: 12–13, 15–16 és 18–19 óra között. A teljes árú belépőért 9, a kedvezményesért (amit kiskorúak, nyugdíjasok, fogyatékkal élők válthatnak ki) 6 lejt kell fizetni. Legalább 15 személyes csoportok tagjai fejenként 5 lejért is beléphetnek, aki magánhasználatra szeretné az egész pályát kibérelni, attól óránként 270 lejt kérnek. A jég minőségén folyamatosan dolgoznak, a műszaki berendezés jól működik, eddig áramellátási gondok miatt nem sikerült mindig megfelelő hőmérsékleten tartani a pálya felületét.

Az oktatásban is van némi elmaradás: mivel az Aréna melletti jégkorongpálya még mindig nem működik – a remények szerint februárban kerül sor az avatójára – január 8-ától a Királypingvinek jégkorongklub a főtéren tartja edzéseit, hétfőtől csütörtökig 16–18 óra között. Ezek kezdők és haladók számára is ingyenesek, kiemelt célcsoport a második-negyedik osztályosok korosztálya (a 8 év alatti gyermekeké), akik már nem vesznek részt az Arénában zajló, Bevezetés a sportba című programban. A kisebbek – a nagycsoportos óvodások, előkészítős és első osztályos iskolások – számára az Arénában februárban kezdődő korcsolyaoktatáshoz a felszerelést, azaz a korcsolyákat is biztosítják majd, ha nincs sajátjuk.