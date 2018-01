A miniszterelnöknő (A múlt hét)

Lám, az amerikai elnökválasztást sem Hillary Clinton nyerte, hanem Donald Trump, ő lett az atyaúristen. Nálunk, Romániában viszont a miniszterelnök egy hölgy lesz, aki atyaúristen-nőnek felel meg. Ebből is látszik, hogy nem Amerika, hanem Románia a korlátlan lehetőségek országa. Hogy felvitte Isten a dolgát, egy ipari középiskolából, ahol tanított, egészen a miniszterelnökségig! Kőolaj és gáz szakot végzett, mégpedig (szonda)fúrás szakon, ezért fúrásban meglehetősen jártas lehet, esetleg könnyedén meg tudja majd fúrni ellenlábasait. Teleorman megyében jó csillagzat alatt született, és vezérlő csillaga, Liviu Dragnea csupa szépet mond róla.

Ibolykának némi szerencséje is volt karrierjében, mert – bár szerette volna – nem választották meg a Teleorman megyei Videle városka polgármesterének. Ha Primár Ica lesz, elnyervén a polgármesteri széket, akkor lehet még ma is ott porosodna, és nem lenne az Európai Parlament nőjogi és nemi egyenlőségekért felelős szakbizottságának tagja.

Mint majdnem minden nő, agresszió áldozata is volt. Videlén, amikor a 2009-es elnökválasztási kampányban kiállt pártjának jelöltje mellett, az ellenpárt egyik férfi tagja rátámadt és ütlegelte. Már ekkor bebizonyosodott pártja iránti elkötelezettsége s az is, hogy jól bírja a gyűrődést. Igazi jó honleány volta lerí korábbi fényképeiről, amelyeken román népviseletben mutatkozik a másik nagy honffy, Dragnea jobbján. Hazafisága mérlegelésénél sokat nyom a latban az is, hogy kijelentette, ő sem ért egyet az erdélyi magyar közösség autonómiatörekvésével. Viszont, hogy elhatárolódott elődjének a székelyeket akasztással fenyegető kijelentésétől, még egyszer szemére hányhatják. Sajnos, máris sokan támadják, bizonyosan politikai karrierjének üstökösszerű felívelése kapcsán érzett irigység miatt. Az egyik újságíró (egy állat!) a hölgy hajviseletét galléros páviánéhoz hasonlította, ezért a diszkriminációs tanács az illető ellen kivizsgálást indított azon a címen, hogy állathoz hasonlította. (Vajon, ha egy hölgyet édes nyuszikámnak vagy kedves galambomnak titulálnak, az is büntetendő?) Azt is szemére vetik Ibolyának, hogy angolnyelv-tudása gyengeségben a munkaügyi miniszternőével, Lia Olguţa Vasilescuéval vetekedik. Hiába, nem lehet mindenki egy Kőrösi Csoma Sándor! Persze a rosszmájú újságírók minden szavát igyekeznek félremagyarázni. Őhölgysége azt találta nyilatkozni egy interjúban, hogy nőügyekben nem próbálnak beavatkozni „egy tagállam belügyeibe, mint például Pakisztán vagy Irán. Ezért most azzal vádolják, hogy földrajzból is halovány, mert nem tudja, hogy a két állam nem EU-s tagország.

Most, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnök lesz, egyre több hölgy vágja nagy fába eddig fásszínben rejtegetett fejszéjét, és abban reménykedik, hogy még akár kormányfőnő is válhat belőle. Ezzel az ugrással miniszterelnöknőnk olyan illusztris hölgyek társaságába kerül, mint a német kancellár asszony, Angela Merkel és az angol miniszterelnöknő, Theresa May. Kár, hogy Hillarynak nem sikerült győznie az elnökválasztáson, mert akkor a világ legerősebb országai nagy részének élén nők állnának, és hatalmi pozícióból egész másképp lehet tárgyalni zaklatott világunk problémáiról és a nők zaklatási gondjairól. Még az is megtörténhet, hogy a férfiak, látván a nők látványos politikai sikereit, a mai divatos nemváltoztató időkben átműttetik magukat nővé, hogy sikeresebb politikai pályát futhassanak be.

Nálunk a biztos karrier érdekében ezen felül jó lesz még Teleorman megyei személyazonossági igazolványt is szerezni.