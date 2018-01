Az elnök emberei

JÓL MEGY A DACIÁNAK. 2017-ben több mint 655 ezer gépkocsit értékesített a Dacia-üzem, 12,2 százalékkal többet, mint az előző évben. A Dacia továbbra is piacvezető Romániában, majdnem 29 százalékos részesedéssel és 43 262 eladott egységgel, ami 11,3 százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest. Romániában a roncsprogram keretében adták el a legtöbb autót, ez pedig az eladások 47 százalékát tette ki tavaly. A legnépszerűbb modell továbbra is a Logan típusú Dacia, amelyből 16 200-at vásároltak a romániai lakosok, az első generációs Dusterből 8300-at, de a Logan MCV típus és a Sandero is népszerű volt. A külföldi piacokon a Dacia tavaly 611 973 gépkocsit értékesített, ez pedig 12 százalékkal több, mint 2016-ban. A legtöbb Daciát továbbra is Európában sikerült értékesítenie az üzemnek, ahol több mint 460 ezer egységet adtak el. Körülbelül 120 ezer egységgel Franciaország a legnagyobb európai felvásárló, Németország pedig a második, itt 65 ezer egységet adtak el. A harmadik helyen Olaszország áll a Dacia népszerűsége szempontjából, itt több mint 63 ezer autót vásároltak. (Agerpres)

METRÓRA VÁGYIK KOLOZSVÁR. A kincses város lehet Bukarest után a második, metróval rendelkező romániai település, és ehhez az első lépéseket meg is tették: a város költségvetésé­ben 3,48 millió lejt különített el földalatti előtanulmányának megvalósítására. Emil Boc polgármester elismerte, a terv távlati, de kivitelezése elkerülhetetlen, bár 15–20 évet kell várni ahhoz, hogy metrón utazhassanak a kolozsváriak. A városháza elképzelése szerint a gyors tömegközlekedési eszköznek egyik irányban Szászfenesig vagy akár Gyaluig kellene eljutnia, a másik végállomása pedig Apahida lenne. (businessmagazin.ro)