Szabóék célba értek, Bedőék sajnos kiestek (Autósport, Téli rali )

A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean az ötödik helyen zárta a tizenegyedik alkalommal megtartott kommandói téli rali nyílt versenyét, míg a kétkerék-meghajtásúak között elsők lettek. Az ugyancsak megyeszékhelyi Bedő Barna–Molnár László kettős sajnos nem fejezte be a viadalt, miután a nyolcadik gyorsasági szakaszon technikai gondjaik adódtak, és feladták a ralit.



Igazi havas versenynek voltak tanúi, akik az elmúlt hétvégén kilátogattak Kommandóra, a nehéz körülmények pedig embert és technikát egyaránt komoly próbára tettek. A téli rali idei kiírásán összesen huszonhét egység nevezett, s közülük mindössze huszonegy fejezte be a viadalt. A versenyt feladók között ott volt Bedő Barna–Molnár László duó is, akik a BMW M3-as olajteknőjének kilyukadása miatt nem tudták befejezni a megmérettetést.

– Minden rendben volt, és boldogok vagyunk, hogy teljesítettük a versenyt. A kitűzött célt elértük, hiszen azzal a szándékkal álltunk rajthoz, hogy jobban kiismerjük az új autónkat. Ennek fényében nem is volt különösebben fontos a helyezés, de örvendek az összetettben elért ötödik és a kétkerekesek közötti első helynek. Nehéz volt a verseny, a rengeteg hó miatt komoly kihívás volt az autózás – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor sepsiszentgyörgyi pilóta, aki csapattársával együtt már az idei raliszezonra gyakorol.A 140 km össztávú 2018-as téli ralin egyébként a magyarországi Kovács Antal–Istovics Gergő páros (Ford Fiesta R5) diadalmaskodott. (tif)