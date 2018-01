Székely Bál ötödször

Idén is megrendezik a Budapesti Székely Bált, a rendezvény teljes bevételét a hagyományoknak megfelelően a rászoruló külhoni magyar közösségeknek ajánlják fel.



A Nemzetstratégiai Kutatóintézet közleménye szerint azzal a remélt céllal szervezik meg a Budapesti Székely Bált, hogy a rendezvény erősíti a nemzeti összetartozás érzését, tovább szilárdítja a magyar–magyar összefogást, fejleszti a Székelyföld és az anyaország kapcsolatát, illetve segíti a rászoruló nemzettársakat. Az V. Budapesti Székely Bált február 10-én a Pesti Vigadóban tartják, s azon Székelyudvarhely mutatkozik be. A bál programja és a vacsora menüválasztása egyaránt a székely hagyományokra épít. Fellép az Udvarhely táncegyüttes, s szintén a hagyományoknak megfelelően tiszteletbeli székely címeket is átadnak. A fővédnöki tisztséget idén is Kövér László, az Országgyűlés elnöke a védnöki tisztet Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta.