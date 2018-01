Bellucci és Belmondo életműdíja

Következő írásunk

Felújítják Josip Broz Tito egykori jugoszláv elnök Galeb (Sirály) nevű legendás luxushajóját. A tervet az Európai Unió is támogatja, s 2020-ra készül el, amikor Rijeka (Fiume) lesz Európa Kulturális Fővárosa. Tervek szerint a Galeb azokat az időket és rezsimeket mutatja be, amelyet a hajó is képvisel. Ezen kívül múzeum, szálláshelyek, konferenciaterem, étterem és rekreációs központ is helyet kap benne.