Lehetséges megoldás a munkaerőhiányra (Mezőgazdaság )

Ifj. Orbán Miklós, az AgroSIC vezetője érdeklődésünkre elmondta, a rendezvény megszervezésekor figyelembe vették, hogy a fiatal gazdák termelni tudnak, a munkálatokat gépesítették, de most eljött az idő, hogy közösen is gondolkodjanak. Az előadások fő témaköre a szakképzett munkaerő hiánya, a gazdák ebből fakadó túlterheltsége köré igazodott. „Az elmúlt évek tapasztalatából tudjuk, hogy a legtöbb gazda egyben agrármérnök, pályázati szakember, könyvelő, adminisztrátor, az APIA-követelmények ügyintézője, évente 4–5 alkalommal fogad ellenőrzéseket, intézi az eladást, irányítja a munkafolyamatot, sok esetben a traktorra is felül” – vázolta a jelenlegi helyzetet Orbán.

Dr. Nyárádi előadásában kiemelte: égető kérdés a szakképzett munkaerő hiánya. Az egyetem célja, hogy itthon tartsa a végzősöket, hogy helyben kapjanak munkát, ezzel a többi hallgató körében is népszerűvé kívánják tenni az agráriumot. Már egy-két végzős elhelyezkedése is ösztönző lehet – idézte Orbán az adjunktust.

Mindkét fél – a fiatal gazdák közössége és az egyetem – számára is hasznos lehet az együttműködés, nyitottak a kezdeményezésre, az egyetemi végzősök integrálására. Szó lehet akár részmunkaidős vagy nyári gyakorlaton belüli munkáról is – hangzott el.

Miklós Ervin egy újszerű számítógépes programot és annak alkalmazását mutatta be. Számottevően megkönnyíti a farmokon az adminisztratív munkát, a munkafolyamatok ellenőrzését. Év végén az egyes kultúrák profitját is kiszámolja, az APIA-s támogatáskérések összeállítását is egyszerűbbé teszi – hangzott el.

A programot Magyarországon már 300 ezer hektáron használják, Romániában év végére elérik a százezer hektárt – mondta el a szakértő.