Napokon belül új kiírás (Vidékfejlesztés )

Az igazgató szerint a hasonló találkozók jó alkalmat nyújtanak, hogy pályázók és pályázatot elbíráló szakemberek közösen feltérképezzék a nehézségeket, a késleltető feltételeket, hogy milyen elszámolási gondokkal kell szembesülni a beruházások megvalósítása alatt, és azokra közösen keressenek megoldást, illetve választ. Cél az is, hogy a kétkedőket meggyőzzék, nem is olyan nehéz pályázni, mint ahogy azt egyesek rosszindulatúan állítják.

Cătălina Savin elmondta, az eltelt három év alatt, vagyis a vidékfejlesztési terv első három évében az ügynökséghez 6,95 milliárd euró értékben tettek le pályázatokat, a megkötött szerződések értéke 3,13 milliárd euró, amelyből eddig 2,73 milliárd eurót fizettek ki. Ebben az összegben benne van az uniós vidékfejlesztési alapból fizetendő hegyvidéki, a környezet- és klímaváltozást megelőző, illetve az ökogazdálkodási támogatás is. A 2014–2020-as vidékfejlesztési tervben összesen 9,472 milliárd euróra lehet pályázni, ebből 8,125 milliárd euró az unió vidékfejlesztési alapjától jön, 1,347 milliárd eurót a román költségvetésből kell kötelezően mellérendelni. Az eddigi kifizetés azt mutatja, hogy a Romániának leosztott összérték közel 36 százalékát sikerült lehívni.

Az ügynökség honlapjára (www.afir.info) a múlt hét közepén feltették egy újabb intézkedés pályázati eligazító füzetét, így néhány nap múlva már erre is lehet pályázni. A Támogatás az operatív csoportok létrejöttére és működésére, az újszerű (ún. pilot) pályázatok és az új termékek létrejöttének támogatása (16.1-es számú) intézkedés most kerül először kiírásra a 2014–2020-as vidékfejlesztési tervben. A pályázati keret 6,7 millió euró, a pályázatok kifizethető értéke legtöbb 500 ezer euró. Az önrész nélküli támogatás a kutatói és technikai újítások bevezetésére, a mezőgazdasági és élelmiszeripari szereplők közreműködésének kialakítására és fenntartására, újszerű pályázatok, új termékek létrehozására és új technológiák bevezetésére költhető. A pályázóknak ún. operatív csoportot kell létrehozniuk, de nem szükséges ennek cégbírósági, illetve törvényszéki bejegyzése. A csoportnak legkevesebb két tagja kell hogy legyen: egy kutatóközpont (pl. egyetem, kísérleti állomás) vagy egy feldolgozó és a mezőgazdasági termelő vagy a termelők szakmai társulása. A csoporthoz csatlakozhatnak a szaktanácsadók, civil szervezetek vagy akár mezőgazdasági iskolák, vállalkozások is. A létrehozott operatív csoportnak első lépésben egy pályázásra vonatkozó szándéknyilatkozatot kell tennie, majd a második szakaszban magát a pályázatot kell elkészíteni. A pályázat rövid leírását is tartalmazó szándéknyilatkozatot elbírálják: azt követik, milyen mértékben valósul meg az innovatív (kutatási) jelleg, a kutatási intézmények és a termelők kapcsolatának javulása, valamint, hogy milyen mértékben javul a pályázat által a mezőgazdasági termelők versenyképessége a kutatási eredmények, az újszerű technológiák bevezetése révén. Alapfeltétel, hogy a pályázat (illetve a támogatás) megoldást nyújtson a termelők gyakorlati kérdéseinek, nehézségeinek megoldására. A sikeres első elbírálás és kiválogatás után a pályázónak négy hónapja marad, hogy benyújtsa pályázatát, amelyet a pontozásos rendszer alapján bírálnak majd el a vidékfejlesztési szakemberek.