Következő lapszámunk a munkaszüneti nap miatt január 25-én, csütörtökön jelenik meg.



A magyar kultúra napja

A HÁROMSZÉKI TÉT-ESTEK (Tudás–Élmény–Tapasztalat) sorozatban ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Reisinger János magyarországi irodalomtörténész tart előadást Ki nekünk Arany János? címmel.

IGNÁCZ RÓZSA ARCAI. Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától a magyar kultúra napja alkalmából kiállítás nyílik Ignácz Rózsa arcai címmel, majd Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja vezetője az intézmény eddigi tevékenységéről, jövőbeli terveiről tart vetített képes ismertetőt. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma, szerdán és csütörtökön 11 órától a kamarateremben Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka című előadást játssza Zakariás Zalán rendezésében.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat ma, szerdán, csütörtökön és pénteken 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban előadja a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabarét Kovács Levente rendezésében. A jegyek az előadásra elfogytak.



Tánc

A Háromszék Táncegyüttes szerdán 19 órától a Mundruc című előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koregráfus Könczei Árpád. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók (telefon: 0267 312 104).



Múzeum

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum január 25-én, csütörtökön szeretettel várja a kultúrakedvelő közönséget: 9 órától közszemlére kerül a 2018. év első műtárgya, amelyet a szakemberek a múzeum néprajzi gyűjteményéből választottak. Délután 16–21 óráig belépőjegy nélkül tekinthető meg a Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című, Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató időszakos kiállítás. * 16.30-tól a Brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozatának diákegyüttese kamarazene-esten lép fel: Irene Morales Martín (Spanyolország, hegedű), Filip Zsombor (klasszikus gitár) és Karácsony Noémi mezzoszoprán. Műsoron: Friedrich Burgmüller, Franz Schubert, Bartók Béla, Manuel de Falla, Agustín Barrios Mangoré, Carl Orff és Astor Piazzolla művei. Irányító Hanke Katalin előadótanár. * 18 órától dr. Reisinger János irodalomtörténész megtartja soron következő, harmadik vetített képes előadását Munká­csy Mihály Ecce homo címmel. * A belépés minden programra ingyenes.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 15.30-tól magyar szinkronnal és 20.30-tól román felirattal Kicsinyítés (amerikai vígjáték, 135 perc, 2017); 16-tól Daddy Cool (francia vígjáték, 97 perc, 2017) román felirattal; 18-tól A legsötétebb óra (amerikai dráma, 114 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től Brazilok (magyar vígjáték, 95 perc, 2016) román felirattal; 20.15-től 1945 (magyar dráma, 91 perc, 2017) román felirattal. SZERDÁN: 16 órától A legsötétebb óra román felirattal; 16.30-tól Daddy Cool román felirattal; 18.15-től The Commuter – Nincs kiszállás (angol–amerikai thriller, 104 perc, 2018) román felirattal; 18.30-tól The Disaster Artist (amerikai dráma, 103 perc, 2017) román felirattal; 20.30-tól Gengszterzsaruk (amerikai akcióthriller, 140 perc, 2018) román felirattal; 20.45-től Kicsinyítés román felirattal.



Hitvilág

Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imatized programja: ma 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban igét hirdet Zelenák József lelkész-esperes; szerdán 18 órától a Szent József katolikus templomban Incze Zsolt lelkész-esperes; csütörtökön a Krisztus király katolikus templomban Pap Attila lelkész.



Egy hét a sürgősségen

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház sürgősségén január 15. és 22. között 653 esetet láttak el, 190 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. Ez időszakban a kórházban 25 szülést bonyolítottak le, 12 lány és 13 fiú jött a világra. Öt személyt közúti balesetben szerzett sérülésekkel láttak el, négyen erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel jelentkeztek, tízen italozás következtében szorultak ellátásra.



GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Salvia II. (telefon: 0267 313 112 , éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Mester-Nagy Ildikó sepsiszentgyörgyi fogorvos a törvényszékkel szembeni rendelőjében (Kriza János utca 5. szám, telefon: 0267 316 306) szerdán 10–12 óráig fogászati sürgősségi ügyeletet tart.



Röviden

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak, 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (agyagozás).

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában az új évben is, január 24-én, szerdán 18 órától ismét várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába szerdán 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 7. szám).

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben szerdán a hivatalos munkaszüneti nap miatt szünetel a jogi tanácsadás.

ÁRAMSZÜNET. Felsőcsernátonban ma és csütörtökön 9–16 óráig, Torján szerdától jövő szerdáig naponta 9–16 óráig, Alsócsernátonban a 4-es transzformátorállomás körzetében pénteken 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.