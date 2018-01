Ötvenéves a Művészeti és Népiskola

Az iskola igazgatója, Gáj Nándor köszöntőjében elmondta, a népiskola a megyei kultúrbizottság 1968. szeptember 11-én kelt határozata értelmében alakult, kezdetben 150 diákja volt. Azóta több mint 4000 diák tanult hangszeren játszani, énekelni, több mint 200 oktatót foglalkoztattak, köztük Kónya Ádámot és Szilágyi Zsoltot. Az igazgató elmondta, az elmúlt pár év során tevékenységük bővült, a képzőművészeti, színházi oktatás mellett az intézmény szakoktatást is felvállalt. A népművészeti hagyományok oktatása mellett a népiskolai szakoktatás folyamatosan teret nyer, hiszen azokat a területeket kívánják lefedni, amelyeket más intézményeknek nem áll módjukban.

Grüman Róbert, a fenntartó Kovászna Megye Tanácsának alelnöke kiemelte, az intézmény az elmúlt évtizedekben nemcsak a tanítás, hanem a nevelés, népi kultúránk fenntartásának ügyét is vállalta, szem előtt tartva a közösség igényeit, valamint az egyéni fejlesztés lehetőségét. Emellett az iskolának a munkaerőpiac változásaira is kell reagálnia, így a turizmus fejlesztése érdekében pincér és szakács tanfolyamokat is szervezett. (sz.)