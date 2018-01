Hóágyúznak Sugásfürdőn

A kisebbik pályát karácsonykor tudták néhány napra megnyitni, nagyobbrészt mesterségesen előállított hóval. A szilveszteri langyos idő azt is elvitte, ezért nem lehetett sízni, a múlt héten azonban ismét megindult a felvonó, hétvégére pedig a hóágyúk segítségével egész jó feltételeket sikerült teremteni a tanulólejtőn. A nagy pályán egyelőre vékony a napokban lehullott természetes hóréteg, de tegnap ott is beindították a hóágyúkat, és ha nem lesz felmelegedés, két-három nap múlva ráengedik a közönséget. Az előrejelzés kedvező, a pályákat kiszolgáló műszaki berendezések működnek, víz is van elég a hógyártáshoz – közölte Igyártó Gabriella, a város szabadidős létesítményeit működtető Sepsi Rekreatív Rt. szóvivője.

Egy felvonás ára mindkét pályán 4 lej, csak a 18 év alattiak, a 60 év fölöttiek és a fogyatékkal élők számára 3 lej, a 130 centiméternél alacsonyabb gyermekek számára pedig ingyenes, de jobban megéri bérletet váltani: 60 lejért 120 pontot lehet vásárolni (ez 30 lesiklást ér a nagyobbik, vagy 40 lesiklást a kisebbik pályán), és ha nem sikerül minden pontot 30 napon belül elfogyasztani, a maradék felhasználható a sugásfürdői csobbanóban vagy a városi uszodában (és elvileg a városi strandon is, de az aligha indul be februárban). A 90 napra érvényes, 360 pontot érő bérlet teljes ára 151 lej; a kedvezményezett kategóriák kétharmados áron vehetnek meg minden bérletet.

A nyitva tartás nem módosult az előző évekhez képest: hétfőtől csütörtökig 15–20, pénteken 15–21, hétvégén és vakáció idején 9–21 óra között működnek a felvonók. A parkolás hétvégeken ott is egyre nagyobb gond, de lehet busszal is menni, a helyi szállítási vállalat, a Multitrans keddtől vasárnapig naponta 10 és 16 órakor indít járatot Sugásfürdőre, visszafelé pedig 13 és 19 órakor.