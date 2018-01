A miniszterek zöme marad (Kormányalakítás)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) tegnap délutáni végrehajtó bizottsági ülése előtt Liviu Dragnea pártelnök azt mondta: a testület csak pénteken véglegesíti a kormánynévsort. Az elnök továbbá elmondta, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (LDSZ) vezetőivel közösen abban állapodtak meg, hogy nem eszközölnek sem több, sem jelentősebb változtatást a kormányprogramon, inkább csak naprakészre igazítják azt, tekintve, hogy néhány határidő időközben elavult.

A Szociáldemokrata Párt alacsonyabb rangú tisztségviselői az elnöktől eltérően annyit elárultak, hogy a tárcák legfeljebb egynegyedénél, mások szerint egyharmadánál lesz változás. A kormány Viorica Dăncilă miniszterelnök-jelölt vezetésével is 28 tagú marad. Cătălin Rădulescu parlamenti képviselő szerint a feddhetetlenségi előírások szigorán is változtatni akarnak. Az ártatlanság vélelmének elvét követve csak azokat a párttagokat tiltanák el a köztisztségek viselésétől, akiket a bíróság is jogerősen elmarasztalt, így nem zárják ki a miniszterjelöltek közül azokat a politikusokat, akik ellen bűnvádi eljárást indított az ügyészség. A román média szerint ezzel az – ellene indított eljárás miatt – ősszel Tudose által lemondatott Rovana Plumb volt európai alapokért felelős miniszter visszatérését készítik elő, aki a távozó Marcel Ciolacu tárca nélküli miniszterelnök-helyettes helyét venné át. Megmaradhatna posztján a kormány másik miniszterelnök-helyettese, Paul Stănescu, a fejlesztési tárca vezetője is, aki ellen a napokban indított újra egy korábban ejtett bűnvádi eljárást a korrupcióellenes ügyészség.

Călin Popescu Tăriceanu, az LDSZ elnöke megerősítette Liviu Dragnea közlését, pártja meg akarja őrizni mind a négy eddigi tárcavezetőjét a 28 tagú kormányban. Várhatóan megtartja posztján többek közt Teodor Meleşcanu külügyminisztert, a környezetvédelmi tárcát is vezető Graţiela Gavrilescu miniszterelnök-helyettest, valamint az LDSZ által jelölt, de független szakértőnek minősülő Tudorel Toader igazságügyi minisztert. Tăriceanu tegnap arról is beszélt, hogy az RMDSZ kormányra hívását is támogatná, hogy jelezzék: a magyar etnikumúak is az ország részét képezik, akikkel osztozni kellene a kormányzás felelősségén is. Mindazonáltal ezt nem javasolta a Szociáldemokrata Pártnak, mert az RMDSZ-vezetők nyilatkozataiból megértette, hogy nem akarnak az SZDP–LDSZ koalícióval együtt kormányozni. A politikus hozzátette: a kijelölt kormányfővel való megbeszélés után fog választ kapni arra, hogy van-e a kormányzásban való részvételre utaló szándék az RMDSZ részéről.

Kelemen Hunor szövetségi elnök a Mediafax hírügynökség érdeklődésére kizártnak nevezte az RMDSZ részvételét az új kormányban. „Nem kaptunk ilyen megkeresést, mi sem igényeltünk ilyesmit, semmi sem változott. Találkozni fogunk a következő napokban Viorica Dăncila miniszterelnök-jelölttel, és valószínűleg január 29-én a képviselőházi és szenátusi frakcióink egyesített ülésén döntünk arról, hogy megszavazzuk-e a kormány beiktatását. A kormányzati részvételről nincs szó, ez a téma nem létezik” – mutatott rá az RMDSZ elnöke egy nagyváradi sajtótájékoztatón. Kifejtette: pártjának nincs szándékában kormányra lépni, de az ellenzéki szerepet sem játssza el csak az „ellenzékiség” kedvéért.