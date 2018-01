Pénzbírság magyarellenességért

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése nyomán 12 és fél ezer lejre büntette az Országos Audiovizuális Tanács a B1 televíziót, a Lumea lui Banciu, azaz Banciu világa című műsor két nyári adásában elhangzott magyarellenes nyilatkozatok miatt. A döntésről a jogvédelmi szolgálat számolt be.



Az első műsor témája az államelnök székelyföldi látogatása volt, míg a második adásban a székely­udvarhelyi miccsbotrány volt napirenden. Radu Banciu műsorvezető mindkét műsorban az erdélyi magyarok ellen uszított, minősíthetetlen hangnemben beszélt az erdélyi magyar közösségről és annak tagjairól, retorikája kimerítette az idegengyűlölet és magyarellenesség fogalmát – olvasható a szolgálat közleményében. A szervezet feljelentésében az ellen is kifogást emelt, hogy a műsorvezető veszélyforrásként beszélt a magyar kisebbségről. Emellett azt is felhozták, hogy műsorában Banciu a magyar közösség szegregációjára tett javaslatot, eszközként az etnikumközi konfliktusok feloldására.

A jogvédő szolgálat vezetője, Benkő Erika, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője üdvözölte a tanács döntését. A szervezet irányítója továbbá rámutatott: „Határozottan és egyértelműen kell fellépnünk minden olyan magyarellenes kijelentés kapcsán, mely a közösségünk tagjait sérti, méltóságában alázza meg. Ez esetben szegregációval fenyegettek bennünket, nem volt kérdés, hogy határozott lépéseket teszünk az ügyben. A döntés világos jelzés a központi tévéknek arra nézve, hogy a magyar közösséget tiszteletben kell tartaniuk, és nem uszíthatnak ellenünk. Hasonlóképpen járunk el a továbbiakban is minden olyan esetben, amikor közösségünket vagy közösségünk tagjait hasonló atrocitások érik.”

A kereskedelmi és hírtelevízió a közigazgatási bíróságon támadhatja meg a tanács döntését.