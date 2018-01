Kedvenc a Jaguár

Csaknem kétezer új vagy használt luxusautót írattak forgalomba Romániában az elmúlt esztendőben, és ezek szinte fele Jaguár volt – derül ki a gépjármű-nyilvántartási ügyosztály adataiból. A hivatalos statisztikák szerint tavaly januártól decemberig összesen 1943 luxusautót helyeztek forgalomba az országban. Ezek közül a Jaguárok száma 919-re tehető, ami 159 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábban jegyzetthez képest. A legkedveltebb luxusmárkák rangsorának második helyén a Chrysler áll, amelyből 2017-ben 834 darabot (mind használt járművek) írattak forgalomba, tízszer annyit, mint egy évvel korábban. A harmadik helyen álló Porscheból 762 darabot helyeztek forgalomba tavaly (ebből 24 új autó volt), ami 4,24 százalékos növekedést jelent az előző esztendőhöz viszonyítva. Ezeken kívül 89 Maserati (37 új), 44 Cadillac (egy új), 22 Ferrari (nyolc új), 19 Rolls-Royce (három új), kilenc Lamborghini (három új) és hét Pontiac (mindegyik használt) is érkezett az országba. A gépjármű-nyilvántartó ügyosztály adatai szerint 2017-ben hozzávetőlegesen 106 ezer új autót írattak forgalomba az országban, ami 10,71 százalékos növekedést jelent az előző esztendőhöz képest. Használt autóból csaknem 519 ezret jegyeztettek be, ami 74,55 százalékkal több, mint 2016-ban. (Főtér)



DUPLÁZOTT A FÓRUM. A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumának égisze alatt működő Kovászna–Hargita Európai Tanulmányi Központ projektje nem kevesebb, mint ezer évvel tromfol rá az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában elnevezésű RMDSZ-es programsorozatra. A tanulmányi központ bejelentette, hogy a 2018-as centenárium tiszteletére ők is kiadnak egy falinaptárat, amelynek címe: Kétezer év román megmaradás (dăinuire) és száz év visszaállított (reintregit) Románia. A magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Ioan Lăcătuşu, a központ igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a tizenkét román személyiség, akik a naptárban szerepelnek, Hargita és Kovászna megyei településeken születtek, és nagy szerepük volt az egyesülés előkészítésében és megvalósításában. Szerinte még mindig vannak előítéletek, miszerint az országnak ez a része – amelyről sokan azt hiszik, hogy csak magyarok lakják – nem járult hozzá a száz évvel ezelőtti eseményekhez. (Krónika)

ÉTELJEGY RÁSZORULÓKNAK. Kormánypárti honatyák egy csoportja törvénytervezetet terjesztett be a parlamentbe, amely szerint 500 lej értékű étkezési utalványokban részesülnek havonta a rászorulók. Az ebédjegyekre a havi 1200 lejnél kisebb nyugdíjú személyek és azok a családok jogosultak, ahol az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1200 lejt. Az étkezési utalvány a jövedelem nélküli személyeknek is járna, azzal a feltétellel, hogy közmunkát végeznek. (Maszol)