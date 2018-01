A leváltott elnököt jelölik (Katalán válság )

A politikus elmondta: a múlt héten egyeztetett a helyi törvényhozás pártjaival, amelynek eredménye szerint Puigdemont rendelkezik a legnagyobb támogatással. Puigdemont jelöltsége teljes legitimitással bír – vélekedett Torrent. A házelnök bejelentette azt is, hogy találkozót kezdeményez Mariano Rajoy spanyol miniszterelnökkel Katalónia jelenlegi rendellenes helyzetének megvitatásáról, ahol a parlament nyolc képviselője látja megsértve politikai képviselethez való jogát és az állampolgárokét, akiket képvisel. Mint mondta, találkozni kíván azzal a három katalán képviselővel, akik jelenleg előzetes letartóztatásban vannak, valamint a leváltott elnökkel és négy politikus társával, akik pedig Brüsszelben.

A katalán parlament elnöke arról nem beszélt, hogy mikor szavaznak a képviselők a jelöltről, a jogszabályi előírások szerint az elnökválasztási folyamatot január 31-ig meg kell kezdeni. Egyelőre az sem tisztázott, hogy a távol lévő elnökjelölt miként venne részt a róla szóló választásban. Internetes Skype-kapcsolat révén, vagy egy másik képviselő olvasná fel helyette programbeszédét, esetleg a szöveget írásban nyújtanák-e be a törvényhozásnak – korábban ezek a lehetőségek merültek fel.

A katalán parlament jogászainak múlt heti állásfoglalása szerint a jelölt személyes jelenléte elengedhetetlen a vita és a szavazás során. Így vélekedik erről a spanyol kormány is, amely bírósághoz fordul, ha mégis elnökké választják a külföldön tartózkodó katalán politikust, aki ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs Spanyolországban.

Carles Puigdemont tegnap Dániába utazott, ahol egy konferencián vesz részt a koppenhágai egyetemen. A kétnaposra tervezett úton dán politikusokkal is találkozik. A hírre a spanyol ügyészség európai elfogatóparancs ismételt kiadását kérte. Pablo Llanera bíró ésszerűnek minősítette a kezdeményezést, miután a volt elnök csaknem három hónap után elhagyta Brüsszelt, és egy másik külföldi országban tartózkodik, de felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben vannak olyan árnyalatok, amelyek indokolják ennek elhalasztását. A bíró Puigdemont dániai utazását provokációnak vélte, miután jogi képtelenség, hogy távollétében vállalkozik az elnökjelöltségre.

Puigdemont és leváltott kormánya négy tagja ellen novemberben adott ki európai elfogatóparancsot a központi büntetőbíróság. Még tartott a belga bírósági eljárás, amikor az ügy átkerült a spanyol legfelsőbb bíróságra, ahol Pablo Llanera bíró december elején úgy határozott: visszavonja az európai elfogatóparancsot.

A politikusok ellen a spanyol legfőbb ügyész kezdeményezett eljárást arra hivatkozva, hogy döntéseikkel és tetteikkel intézményi válságot idéztek elő, amely a függetlenség egyoldalú kinyilvánításában tetőzött.