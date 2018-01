Múzeum

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ma szeretettel várja a kultúrakedvelő közönséget: 9 órától közszemlére kerül a 2018. év első műtárgya, amelyet a szakemberek a múzeum néprajzi gyűjteményéből választottak. 16–21 óráig belépőjegy nélkül tekinthető meg a Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című, Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató időszakos kiállítás.

16.30-tól a Brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozatának diákegyüttese kamarazeneesten lép fel: Irene Morales Martín (Spanyolország, hegedű), Filip Zsombor (klasszikus gitár) és Karácsony Noémi mezzoszoprán. Műsoron: Friedrich Burgmüller, Franz Schubert, Bartók Béla, Manuel de Falla, Agustín Barrios Mangoré, Carl Orff és Astor Piazzolla művei. Irányító: Hanke Katalin előadótanár.

18 órától dr. Reisinger János irodalomtörténész megtartja soron következő, harmadik vetített képes előadását Munká­csy Mihály Ecce homo címmel.

A belépés minden programra ingyenes.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház műsorán ma 11 órától a kamarateremben Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka (rendező: Zakariás Zalán); pénteken 19 órától a kamarateremben Harold Pinter: Évforduló (rendező: Alexandru Dabija).

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat ma és pénteken 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban előadja a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabarét Kovács Levente rendezésében. A jegyek az előadásra elfogytak.



Egyéves a Művész mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi by Cityplex január végén ünnepli egyéves fennállását. A filmszínház születésnapjára különleges hétvégi programmal várják a közönséget: filmújdonsággal, közönségtalálkozóval, koncerttel, könyvbemutatóval és mindehhez kedvezményes jegyárakkal készülnek január 26–28. között. Egyéves működése alatt a Művész mozi olyan műsorkínálattal várta a filmkedvelő közönséget, amelyben egyformán fellelhetőek voltak a nemzetközi filmgyártás aktuális nagyjátékfilmjei, ugyanakkor a romániai és magyarországi moziipar termése is folyamatosan megjelent a vetítővásznakon. A hazai mozik között egyedi módon, a lehetőségek szerint és a vonatkozó törvények betartásával román és magyar felirattal, illetve szinkronhanggal is műsoron vannak a filmek, mindez azért, mert az elmúlt egy évben kiemelt cél volt egyformán megszólítani Sepsiszentgyörgy és Háromszék magyar és román nyelvű lakosságát is. A Művész mozi ünnepi hétvégéje alatt egyrészt olyan filmek, produkciók lesznek újra műsoron, amelyeket már látott és kedvelt a közönség, másrészt újdonságokkal és bemutatókkal is találkozhatnak a résztvevők.

A pénteki program: 18 órától Tehenesek (magyar dokumentumfilm, 50 perc, 2017, rendező: Vargyasi Levente, forgatókönyv: Fám Erika, vágó: T. Bányai Péter) a Chaplin Teremben, 19 órától Emlékmű helyett (magyar dokumentumfilm, 50 perc, 2017, Vörös T. Balázs és Filep Farkas filmje) a Chaplin Teremben. 21 órától Sound­track party – filmzenés táncest, tánczenés filmest. Zene: DJ Grid. Visual: Rancz / Mohó (Gábor Áron utca 12–14. szám).



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16.30-tól román és 16.45-től magyar szinkronnal Legeslegjobb cimborák – Állati a buli (német családi animációs film, 72 perc, 2016); 18.15-től Happy End (francia–osztrák–német filmdráma, 107 perc, 2017) román felirattal; 18.30-tól A legsötétebb óra (amerikai dráma, 114 perc, 2017) román felirattal; 20.30-tól Pororoca (román dráma, 153 perc, 2017); 20.45-től Kicsinyítés (amerikai vígjáték, 135 perc, 2017) magyar szinkronnal.



Hitvilág

Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imatized programja: ma 18 órától a Krisztus király katolikus templomban Pap Attila lelkész, pénteken a belvárosi református templomban Szabó Lajos kanonok hirdet igét.



Zene

Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban pénteken 19 órától Szőcs Botond Beethoven-, Liszt- és Rachmaninov-műveket ad elő zongorán.



Jótékonysági felhívás

Alig múlt kétéves az a sepsiszentgyörgyi kislány, akinél nemrég súlyos daganatos megbetegedést (neuroblasztóma) diagnosztizáltak. Imreh Kincsőt jelenleg Budapesten kezelik, az igen jelentős költségek fedezésére széles körű összefogás született, nem csupán Háromszéken, Erdély-szerte és a határon túl is gyűjtik az adományokat. Akik támogatni kívánják a családot, az L. A. B. Életmentő Kupakok Egyesület számlájára utalhatják hozzájárulásukat: RO71 RNCB 0124 1534 8820 0001 (lej), megjegyzésként pedig tüntessék fel: Kincső. A kislány gyógyulására szánt egyéni hozzájárulások szerkesztőségünkben is leadhatók. (dvk)



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (szövés, nemezkészítés).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Kulturális Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában idén új csoportokba fogadnak érdeklődőket. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni személyesen lehet február 1-jéig munkanapokon 17–19 óráig a következő tanfolyamokra: társasági táncok (keringő, tangó, szamba, salsa, rumba, csacsacsa, jive stb.) diákoknak és felnőtteknek; esküvői táncok (a fiatal pár, az örömszülők, hozzátartozók felkészítése a legfontosabb társastáncokból); privát tréner (személyre szabott tánc és alakformálás); Ágo-gym (alakformálás, fitnesz hölgyeknek). Érdeklődni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba készülőknek pénteken, január 26-án 16 órától a líceum drámatermében. A felkészítőn a fiataloknak alkalmuk lesz megismerkedni a drámajátékokkal, és kipróbálhatják a gyakorlati szaktantárgyak egy részét. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonon lehet.

ÁRAMSZÜNET. Felsőcsernátonban ma 9–16 óráig, Torján jövő szerdáig naponta 9–16 óráig, Alsócsernátonban a 4-es transzformátorállomás körzetében pénteken 9–16 óráig, Sepsiszentgyörgyön pénteken 11–14 óráig a Stadion utca 13, 15, 16, 17, 18, 19-es, a Fáklya sétány 13-as tömbházában, a 18-as és 19-es tömbházak földszintjén levő kereskedelmi egységekben (BRD, BemBalogh, cukrászda, bár, gyógyszertár, virágüzlet), Árkoson ma 8–16 óráig az 5-ös transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.