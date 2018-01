Februárban az Ilie Oană Stadionban játszik a Sepsi OSK (Labdarúgás )

„Mindent megtettünk, hogy a Sepsi OSK végre tényleg itthon játszhassa mérkőzéseit, de egyelőre még nem kaptunk kézhez minden szükséges engedélyt. Ugyanakkor a brassói Tineretului Stadionnál már nem adottak a technikai feltételek, ez okból a vezetőség azt az ideiglenes megoldást találta, hogy csapatunk soron következő két hazai mérkőzését a ploieşti-i Ilie Oană Stadionban rendezi meg. Az elmúlt hónapokban a klub munkatársai időt és energiát nem kímélve dolgoztak a sepsiszentgyörgyi sportbázis bővítése, illetve korszerűsítése érdekében, és reméljük, hogy a lehető legrövidebb idő alatt pontot tehetünk a hitelesítési eljárás végére is, hogy a playout kezdetére a stadion alkalmassá váljon az élvonalbeli mérkőzések lebonyolítására. Köszönet a szurkolóknak a támogatásért, a megértésért és a türelemért” – áll a csapat közleményében.

Közben az Eugen Neagoe irányította együttes péntekig Antalyában edzőtáborozik, ahol már négy felkészülési mérkőzést is lejátszott. A szentgyörgyiek legutóbb hétfőn délután zuhogó esőben a kazah élvonalbeli bajnokságban érdekelt Kajszar Kizilorda FK-tól 2–1 arányú vereséget szenvedtek. A vezetőedző a Fejér, Burlacu, Ursu, Dima, Dumbravă, Chiriță, Gorrin, Petrovic, Petre, Hadnagy, Kuku tizenegyet küldte pályára az első félidőben, majd szünet után lehetőséget kapott Niczuly, Dalmau, Obšivač, Viera, Sato, Fülöp, Ghinga, Hamed, Babei, Oliveira, Simonovski és Veress. A macedón csatár, Marko Simonovski az egyik kazah védő durva belépésének következtében kulcscsonttörést szenvedett, így műteni kell, és több hétig nem játszhat.

A kazah alakulat ellen a háromszékiek gólja a spanyol Alejandro Rodríguez Gorrin nevéhez fűződik, aki a 29. percben egy büntetőrúgást értékesített. A mérkőzést követően a piros-fehérek középpályása, Fülöp István elmondta, nehéz pályán játszottak, de megpróbáltak mindent a jó játék érdekében. Úgy vélte, kiegyensúlyozott mérkőzést játszottak egy jó csapat ellen. A Sepsi OSK korábban három döntetlent játszott az albán FC Kamza (1–1), a lengyel Korona Kielce (0–0) és az ukrán PFK Olekszandrija (1–1) csapatával, valamint ma a grúz FC Saburtalo Tbilisi ellen teszik próbára magukat.

„A felkészülés nagyon jól zajlik, a fiúk jól végzik munkájukat, és minden bi­zonnyal a téli szünet végére a játékosok fizikailag is alap­osan felkészültek lesznek. Remélem, az első hivatalos mérkőzésig az új játékosoknak is sikerül alkalmazkodniuk a csapattársakhoz. Naponta szóba állok velük, és elégedett vagyok, mivel fogékonyak, intelligensek, nagy tapasztalattal rendelkeznek. Értékes labdarúgók érkeztek, meggyőződésem, hogy decemberhez képest erősebb csapatunk van” – nyilatkozta Eugen Neagoe. (miska)