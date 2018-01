Népes mezőny, sikeres torna (Utánpótlás )

Az orbaiszéki Sport For All Kovászna SE szervezésében a hét végén került sor egy kispályás labdarúgótornára, amelyen négy korcsoportban 12 klub képviseletében mintegy 47 csapat vett részt. A házigazdák tudósítása szerint a majdnem 500 futballistapalánta edzőjük irányítása és szüleik lelkes biztatása közepette sportszerűen küzdötte végig a viadalt.



Az eredmények:

* 2010-es korosztály: 1. FK Csíkszereda, 2. Sepsi OSK, 3. Brassói Cenk. A különdíjak: Xantus Dávid (a legjobb kapus/FK Csíkszereda), Fülöp Farkas (legjobb játékos/Sepsi OSK) és Lukács Bence (gólkirály/FK Csíkszereda)

* 2009-es korosztály: 1. FK Csíkszereda, 2. Brassói Korona, 3. Sport For All Kovászna és Kézdivásárhelyi SE közös csapata. A különdíjak: Máthé Apor (legjobb játékos/FK Csíkszereda), Szász Veres Máté (legjobb kapus/Sport For All), Tudor Petruș (gólkirály/Brassói Korona)

* 2008-as korosztály: 1. Brassói Korona, 2. Sepsi OSK, 3. FK Csíkszereda. A különdíjak: Brügger Dániel (legjobb játékos/FK Csíkszereda), Makó Máté (legjobb kapus/Sepsi OSK), Dragoș Pascu (gólkirály/Brassói Korona)

* 2006-os korosztály: 1. Brassói Korona Kék, 2. Brassói Korona Sárga, 3. Atletico Steaua (Bodzaforduló). A különdíjak: Raul Cântea (legjobb játékos/Brassói Korona), Simon L. Krisztián (legjobb kapus/Atletico Steaua), Galliano Mattia (gólkirály/Brassói Korona).

A szervezők köszönik mindazoknak, akik hozzájárultak a torna sikeres lebonyolításához, hiszen a segítségük nélkül nem jöhetett volna össze ez az utánpótlás-viadal. (t)