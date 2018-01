Együtt készült a Sport-All és az MTK (Karate)

Az elmúlt hétvégén a spanyol Antonio Oliva Seba nemzetközi karateedző tartott zártkörű taktikai és stratégiai edzőtábort a sepsiszentgyörgyi klub versenyzőinek, illetve az MTK Budapest utánpótláscsapatának. A rendezvényen – amelynek a szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium sportterme adott otthont – mintegy 45 sportoló vett részt.

A 9 danos elismert karatemester, Antonio Oliva Seba az év 11 hónapját külföldön, utazásokkal tölti, és segíti a különböző országok és klubcsapatok feltörekvését a világ karateélmezőnyébe. A katalán származású edző sportolóként is bizonyított, ugyanis Eb második helyezett volt 1967-ben Londonban, de a spanyol válogatott edzőjeként is nyert vb-t csapatával. A 80-as évektől kezdődően döntött úgy, hogy nemzetközileg is hasznosítja tudását, valamint volt már edzője az ausztrál, a dél-afrikai és a finn válogatottnak. Közösen dolgozik a Magyar Karate-szakszövetséggel, és évente többször koordinálja számos válogatott sportoló edzését, s az előző években már többször segítette a Sport-All karatékáinak fejlődését.

„Mivel egyesületünk az MTK Budapest színeiben jelen van a Magyar Nemzeti Bajnokságban, fontosnak tartottuk, hogy ezen eseményen anyaországi csapattársaink is jelen legyenek. A vendégsportolók elszállásolását a sepsiszentgyörgyi gyerekek családjainál oldottuk meg, ezzel is mélyítve kapcsolatunkat és az egységes eszmét” – mondta Vass Hunor edző, aki azt is hozzátette, hogy számukra a hivatalos versenyidény február közepén kezdődik, amikor is a Petrozsény melletti Nagybárba utaznak a Masibo Kupa karateversenyre, de emellett számos külföldi és belföldi megmérettetés előtt állnak. (miska)