Halep és Federer is elődöntőben (Tenisz, Australian Open )

Roger Federer és Tomás Berdych sorozatban a harmadik évben, összességében ötödször csapott össze Melbourne-ben. A címvédő 2 óra 14 perc alatt behúzta a meccset, és 14. alkalommal jutott be az Australian Open elődöntőjébe. A svájci kiválóság az elődöntőben az Alexander Zverev és Novak Djokovic felett diadalmaskodó, dél-koreai Csung Hjonnal találkozik, aki a legjobb nyolc között az amerikai Tennys Sandgrent búcsúztatta három szettben. A világranglistán 58. dél-koreai játékos a legalacsonyabban rangsorolt elődöntős Melbourne-ben 2004 óta.

A nőknél a 2016-ban győztes Angelique Kerber simán, 6:1, 6:2-re intézte el a US Open-döntős Madison Keyst. A német kiválóság az elődöntőben a világelső Simona Haleppel találkozik, aki 0:3 után sorozatban kilenc játékot nyert meg Karolína Plísková ellen (6:3, 3:0), aztán nem is engedte ki a kezéből a győzelmet (6:3, 6:2). Halep és Kerber egyaránt veretlen még az idén, egyikük sorozata biztosan megszakad. A legjobb négy közé a román és a német játékos mellett a dán Caroline Wozniacki és a belga Elise Mertens jutott be. A négy kiválóságban közös, hogy idén mindannyian játszottak már tornadöntőt, sőt, Wozniacki kivételével mindannyian nyertek is versenyt.

Közben az is kiderült, hogy kéthetes szünet vár a világelső Rafael Nadalra, aki kedden combsérülés miatt feladta negyeddöntős mérkőzését a horvát Marin Cilic ellen. A tizenhatszoros Grand Slam-győztes, tavaly melbourne-i döntős spanyol az ötödik szettben jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccset.