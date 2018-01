Szívünkért (Erdő-mező ajándéka)

Mindenekelőtt: melyek a legfontosabb, szív- és érrendszerre erősítően, támogatóan ható növények – az orvosunk által felírt gyógyszereken kívül –, amelyek gyógyító hatásúak? Első a galagonya (Crataegus sp.), amelynek virága, levele, termése flavonoidokat, proantocianidot és más hatóanyagokat tartalmaz. Ezeket a gyógyszergyártásban is feldolgozzák. Hatásuk: erősítik a szívizom össze­húzódásának erejét, javítják a koszorúér és a szívizom vérellátását. Időskori szívritmuszavarok, gyenge teljesítőképesség esetén (szívtájéki nyomás-szorítás tapasztalásakor) hosszú távon segítenek.

A galagonya a szívteák „főszereplője”, de általában más gyógynövényekkel is kiegészül. Egy példa: galagonyaforrázat. Keverjünk össze egy kanál szárított galagonyavirágot egy-egy kanál zsálya-, menta- és citromfűlevéllel. Öntsünk rá forró vizet, tíz perc után szűrjük le. Angina pectoris-szal járó szorító fájdalom esetén napi két csésze tea ajánlott.

Az érelmeszesedés (arterioszklerózis) ellen használ a fokhagymafőzet: öt cikk fokhagymát hámozzunk meg, törjük össze és öt percig főzzük egy csészényi tejben. Napi egy csészényit fogyasszunk.

Több más növényt – fehér fagyöngy, fekete ribiszke, levendulavirág, csipkebogyó, páfrányfenyő-ginko, citromlé, diólevél stb. – is említenek a szakkönyvek. Ezeket, ha nincs módunk begyűjteni, beszerezhetjük a kereskedelemben, érdeklőhetünk a szaküzletekben is.