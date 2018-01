Késett az influenza

Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke azt nyilatkozta: fontos, hogy januárban is folytatódjon a beoltás, ugyanis az influenzás megbetegedések akár tavasszal is jelentkezhetnek.

2018. január 8-a és 14-e között 80 influenzás esetet jegyeztek, míg tavaly ugyanebben az időszakban 306-ot. Hétfőn Botoşani megyében egy influenzával diagnosztizált 40 éves nő hunyt el. A megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani szakembere kedden közölte, hogy korábban is voltak egészségügyi problémái, nem kapott influenza elleni oltást, és túl későn jelentkezett panaszaival az orvosnál.

Az egészségügyi minisztérium képviselői szerint a megbetegedés elkerülésére a legbiztonságosabb módszer az influenza elleni oltás, és a veszélyeztetett csoportoknak azt ajánlják, hogy adassák be maguknak az ingyenes védőoltást. Florian Bodog szerint január 18-áig 700 ezer személyt oltottak be, ami azt jelenti, hogy még 300 ezer dózis állt a családorvosok rendelkezésére. Idén egymillió adag influenza elleni oltóanyagot rendelt a minisztérium, kétszer annyit, mint tavaly. (Agerpres)