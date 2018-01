Dragnea is elhatárolódott

Dragnea az RMDSZ képviselőivel folytatott egyeztetés után a parlamenti folyosón várakozó újságírók előtt azzal magyarázta eddigi hallgatását, hogy Tudose nyilatkozatának elhangzásakor nem akarta a SZDP-n belüli akkori feszültséget befolyásolni. „Most nyilvánosan is elmondom, amit még aznap jeleztem telefonon Kelemen Hunornak, illetve amit a pártunknak a végrehajtó bizottság ülésén, a megyei szervezeteinknek és az RMDSZ-es kollégáknak is elmondtam: én is és a SZDP is habozás nélkül elhatárolódunk azoktól a kijelentésektől” – fogalmazott.