Átláthatóságot és járdát követelnek (A sepsiszentgyörgyi Néppárt-frakció prioritásai )

Vitákat és vádaskodást váltott ki a háromszéki honatyák köré­ben az, hogy Kulcsár-Terza József RMDSZ-színekben megválasztott MPP-s képviselő december végén egymagában nyújtotta be a román parlamentben az SZNT autonómiastatútumát. Többen állítják, hogy nem tudtak szándékáról, ha megkeresi őket, aláírásukkal is támogatták volna kezdeményezését. Kulcsár-Terza képtelenségnek tartja a megfogalmazott vádakat, és felhívja kollégái figyelmét, utólag is elláthatják támogató kézjegyükkel az általa benyújtott tervezetet. A háromszéki MPP nevében székelyföldi aláírásgyűjtést is kezdeményezett, hogy ezzel is igazolják: valós népakarat áll a kezdeményezés mögött.