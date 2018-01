Aláírásgyűjtést kezdeményez az MPP (Viszályt szít az autonómiaküzdelem )

Elsőként Fejér László Ödön kézdivásárhelyi szenátor fogalmazta meg szemrehányását: utólag szerzett tudomást Kulcsár akciójáról, őt nem kereste meg, hogy támogassa a tervezetet, amit megtett volna annak dacára, hogy véleménye szerint az RMDSZ–MPP közös statútumát kellett volna benyújtani jobban időzítve, alkotmánymódosítási tervezettel alátámasztva, akkor talán elérhették volna, hogy érdemi vita alakuljon ki a román partnerekkel. Leszögezte, ő is autonómiát akar, ha szavazásra kerül sor, voksával támogatja Kulcsár-Terza kezdeményezését. Értetlenül állt az MPP-s képviselő „kamikazeakciója” előtt Benkő Erika sepsiszentgyörgyi képviselő is. Mint elmondta, az elmúlt hónapokban többször egyeztetett Kulcsárral az autonómiatervezet benyújtásáról (elsősorban az RMDSZ–MPP tervezetéről), és minden alkalommal elmondta, hogy ő támogatja a kezdeményezést. Mindezek ellenére decemberben nem kereste meg őt az MPP-s képviselő, pedig aláírta volna a beterjesztést, mert szívügyének tekinti az autonómiát, még akkor is, ha sem az időponttal, sem a módjával nem értett teljesen egyet. Szerinte is hatásosabb lett volna, ha a korábbi elképzelések szerint 2018-ban, 200 ezer aláírással és alkotmánymódosítási javaslatokkal megtámogatva nyújtják be az RMDSZ–MPP-statútumot. Márton Árpád képviselő is állítja, nem kérte aláírását Kulcsár, ám ő a Krónikának azt is leszögezte, az SZNT tervezetének benyújtását nem is támogatta volna, mert sem a beterjesztés időpontját, sem magát a tervezetet nem tartotta megfelelőnek. Az RMDSZ-es honatyák azt is kifogásolták, hogy hivatalos formában, a frakciókban nem esett szó a kérdésről.

Kulcsár-Terza József értetlenül áll kollégái vádjai előtt. Az elmúlt időszakban szinte hetente elmondta, hogy még év vége előtt beterjeszti az autonómia­statútumot, erre az utolsó lehetőség december 22-e volt. Ő már ezt is késői időpontnak találta, az elmúlt 28 évben többször meg kellett volna tenni, hiszen Dél-Tirolban is csak a sokadik kezdeményezés járt sikerrel. A Grindeanu-kormány bukásakor is javasolták a statútum benyújtását, akkor frakcióülésen is felmerült a téma, de az RMDSZ a következő hétre odázta a vitát, majd feledésbe merült. Most a december 22-ei dátumról közösen döntöttek Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel és Korodi Attila frakcióvezetővel, meglátása szerint az RMDSZ-en belüli kommunikációs hibák nem kérhetőek számon rajta. Az RMDSZ vezetői nem akarták, hogy a közös javaslatot terjessze be, ezért döntött úgy, hogy SZNT-küldöttként azt a tervezetet bocsátja parlamenti vitára. Ugyanakkor mindeddig nem hallott az alkotmánymódosító csomagról és 200 ezer aláírás összegyűjtésének szándékáról. „Hol van? Ki van dolgozva, mikor terjesztenék be?” – tette fel a kérdéseket.

Kulcsár-Terza József felhívta RMDSZ-es kollégái és pártelnöke, Biró Zsolt figyelmét, ha valóban támogatnák az általa benyújtott autonómiastatútumot, ezt utólag is megtehetik, utánanézett, még bármikor aláírhatják a tervezetet.

Az aláírásgyűjtést is jó ötletnek tartja, a háromszéki MPP már döntött arról, hogy elkezdik a támogató kézjegyek összesítését – székházaikban is aláírhatóak az ívek, de terveik szerint önkénteseik házról házra járva keresik fel a polgárokat –, jogi erejük nincs ugyan, de erkölcsi igen, s bíznak benne, hogy kezdeményezésükhöz az RMDSZ is csatlakozik. „Ki kellett mozdítani a holtpontról az autonómia ügyét, most vigyük előre közösen” – fogalmazta meg felhívását Kulcsár-Terza József MPP-s politikus.