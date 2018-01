Elkezdődött a Korisuli program

A műjégpálya átadásának köszönhetően ismét nagy az érdeklődés a jeges sportok iránt Kézdivásárhelyen. A műkorcsolya-oktatás már hetek óta beindult, január 23-án pedig az általános iskolás gyermekek is elkezdhették elsajátítani a szakszerű korcsolyázást. A Korisuli fontos eleme, hogy szakemberek segítségével zajlik, és benne van a tantervben, tehát a gyerekek az iskolai program keretében vesznek részt rajta.

Az elindult programról Bokor Tibor polgármester, Bejan András iskolaigazgató és Máthé Zsolt, a HC Bikák jégkorongcsapat elnöke, valamint Petra Kolarevic edző sajtótájékoztatón számolt be. Abban mind egyetértettek, hogy a program elsősorban a gyerekek mozgás iránti vágyát és sport iránti szeretetét hivatott erősíteni, ugyanakkor fontos szempont az utánpótlás-nevelés is. „Ezek a gyerekek megtanulnak az előírások szerint korcsolyázni, ami nagyon fontos a továbbiakra nézve is, hiszen a megszerzett tudással bármit tudnak majd kezdeni: műkorcsolyázni, hokizni, balettkorcsolyázni, amit szívük kíván” – mondta Petra Kolarevic, aki két évig Belgrádban a szerb nemzeti korcsolyaválogatott segédedzője volt, nem mellesleg országos balettkorcsolya-bajnok hazájában.

A Korisuli program ötlete néhány hónapja fogalmazódott meg, és az iskolaigazgatókkal, szakemberekkel egyeztetve dolgozták ki stratégiáját – tájékoztatott Bokor Tibor. „Négy edző folyamatosan, program szerint foglalkozik a gyerekekkel. Ha a projekt jól halad, több mint 800 gyereket sikerül megtanítani szakszerűen korcsolyázni” – emelte ki. Az elöljáró szerint fontos az is, hogy a gyerekeket sportra és mozgásra neveljük, hogy minél többet legyenek jég-, foci- vagy bármilyen sportpályán. Bokor hozzátette: ha a környező falvak iskolaigazgatói is be szeretnének kapcsolódni a programba, megteremtik ennek lehetőségét.

Máthé Zsolt, a HC Bikák jégkorongcsapat elnöke kiemelte: mivel a műjégpálya jól felszerelt, külön öltözőket tudnak biztosítani a gyermekeknek, így ha két csoport érkezik is, könnyedén tudják kezelni a helyzetet. Petra Kolarevic munkáját még három edző segíti: a fiatal, tehetséges hokizók – Fetés Róbert, Fetés Norbert és Tóth Botond – is bekapcsolódnak az oktatásba, akik egyébként a Hokisuli programból is kiveszik részüket. „Nagyon fontos, hogy helybeli emberekkel, saját sportolóinkkal tudtuk tető alá hozni ezt a tevékenységet. Jól beindult, a tanítók, szülők mellénk álltak, ami a sikerességhez elengedhetetlen” – fűzte hozzá. Máthé Zsolt azt is kiemelte: arra fognak törekedni, hogy az összes gyereknek megfelelő felszerelése legyen a jégsporthoz.

Bejan András iskolaigazgató a többi intézményvezetőt is képviselve úgy fogalmazott: amikor felmerült a Korisuli ötlete, habozás nélkül álltak a kezdeményezés mellé, és a lehető leghamarabb tájékoztatták a szülőket erről a lehetőségről. „Már akkor világossá vált, hogy mindenki pozitívan áll hozzá, így tudott mára megvalósulni a program és a legnagyobb örömmel elindulni” – mondta az iskolaigazgató. Az oktatók külön foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akiknek először jár korcsolya a lábán, és külön azokkal, akik már tudnak korcsolyázni. A program 0–IV. osztályosoknak szól, és nem kötelező, a szülő eldöntheti, hogy járatja-e gyerekét vagy sem.