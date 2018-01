Vízválasztó évet zártunk

A 2017-es évben 336 fiatal bevonásával végezetünk felmérést, önkénteseink pedig megközelítőleg 2147 órát tevékenykedtek, ez – az eddigiekhez hozzáadva – összesen 14 600 órát jelent az elmúlt tíz évben a közösség javára.

Három állandó oktatási és nevelési programot működtetünk, ezen kívül négy rendezvényt szerveztünk a fiatalok és gyermekek számára. Tevékenységeinken több mint kétezer gyermek és fiatal vett részt a 2017-es évben.

Lényegesnek tekintjük, hogy sikerült újraalkotni az iroda küldetéstudatát és meghatározni stratégiai irányvonalait a következő évekre. Különböző tevékenységeinket több mint hatvan partnerszervezet, intézmény, magánszemély és vállalkozás segítette. A programok és tevékenységek megvalósításán összesen harmincöt önkéntes dolgozott, akik közül tízen 2017-ben csatlakoztak a szervezethez.

Elkészítettünk egy kerékpáros oktatópályát, és kiadtunk egy kerékpáros kézikönyvet is, továbbá elkészült a DofE oktatási kézikönyv magyar nyelvű fordítása.

A Berde Mózsa Körbe két új település kapcsolódott be: Nagyajta és Középajta, ahonnan 47 gyermek került be a programba, az öt településen oktatott gyermekek száma így eléri a százat. A DofE program keretében összesen 56 fiatal kompetencia- és személyiségfejlesztése zajlik, közel száz tevékenységi területen.

A 2017-es évben az iroda több mint nyolcvanezer lejből gazdálkodott, ez a költségvetés adományokból, 2 százalékos felajánlásokból, támogatásokból és pályázatokból állt össze.

A 2018-as évet a következő tevékenységek és tényezők határozzák meg: a szervezet pénzügyi megerősítése új adománygyűjtő- és szolgáltatási programok révén; a DofE-program kiterjesztése Kézdivásárhelyre, Barótra és Kovásznára, új mentorok képzése; nemzetközi kapcsolatok további fejlesztése, önkéntesek fogadása az EVS-programban; kommunikációs csapat fejlesztése, gyakornoki program kidolgozása egyetemista fiatalok számára; az iroda arculati átalakítása, valamint a köztudatba való beemelése.

A 2017-es év fő támogatói: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa, Awad Intrenational Foundation, Kovászna Megyei Ifjúsági és Sporthatóság, Nasa Prod Kft., Civil Innovációs Alap, Bethlen Gábor Alap, bikfalvi Téglás Panzió. Külön köszönjük a helyi iskolák partnerségét, a megyei Vöröskereszt stratégiai együttműködését és a sajtó képviselőinek a programjaink népszerűsítéséhez való hozzájárulását.



Turulmadár Ifjúsági Iroda