Európai pénzekből fejlesztenék a várost (Véleményezzük a költségvetést)

A polgármester fontosnak tartja, hogy visszajelzéseket kapjon a városlakóktól, s azok figyelembe vételével esetenként korrigálják az önkormányzat terveit, mint mondta: „van egy víziónk, amit követünk, kezdve a kultúrától egészen a sporttámogatásig”. Hangsúlyozta, a prioritásokat a lehetőségek és az élet is meghatározza – „sok esetben magam is másként terveznék, szervezném a sorrendet”, jegyezte meg, ám mindig szem előtt kell tartani azt, hogy éppen mire lehet pénzt szerezni. Példaként hozta fel, a közszállítás felújítására szerepel pályázati lehetőség, így ezt próbálják kihasználni, még akkor is, ha sok városlakó gondolja úgy, hogy más típusú beruházásokat kellene eszközölni. Antal Árpád hozzáfűzte, elsősorban európai uniós, illetve kormánypénzekből kívánják építeni, fejleszteni Sepsiszentgyörgyöt, miközben az adók szintjét alacsonyan tartják, „hogy ne a szentgyörgyiek pénzéből fejlesszünk” – fogalmazott.

A közszállítás és egyebek mellett a közvilágítás korszerűsítésére is pályáznak, hiszen van még olyan városrész, ahol nem sikerült felújítani, s a következő évek prioritása lesz a tömbházak előtti és közti terek, parkolók rendezése is. Erre korábban nem volt és most sincs uniós forrás, ezért a városvezetés önerőből folytatja a munkálatokat a következő két-három évben. Tervezik újabb parkolók kialakítását is, bár erre nem sok lehetőség van – ismerte el Antal Árpád, ám beazonosítottak még néhány helyszínt, s az erre vonatkozó terveket, közbeszerzést még idén szeretnék lebonyolítani. A beruházások között szerepel továbbá az iskolák digitális eszközökkel való felszerelése is.

Továbbra is jelentős feladat a közszolgáltatások fenntartása – mutatott rá, ezért a következő időszakban összeállítanak egy olyan kimutatást, amelyből kitűnik, hány ember dolgozik azért, hogy „működjön a város”. Úgy véli, a közszolgáltatások zömére igaz, hogy csupán akkor vesszük észre, ha nem működnek, ezért szeretnék valamilyen szinten számszerűsíteni, lebontva bemutatni, hány munkahelyet biztosít a város működtetésük révén, másfelől azt, milyen erőfeszítések húzódnak a mögött, hogy van közvilágítás, vannak sportlétesítmények. Bonyolult rendszer, amelyet egyben kell tartani, és meg kell találni az egyensúlyt a szolgáltatások minősége, ára, mennyisége és a fenntarthatóság között – mondta.