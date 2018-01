Megnyitják a Mikes utca végét

A beruházás teljes összegét kétmillió lejre becsülik: ebből a Mikes utca meghosszabbítása mellett járdára, játszótérre, sportpályára, parkoló kialakítására és a zöldövezetek rendezésére is kellene, hogy jusson. Az elképzelést Sztakics Éva alpolgármester ismertette, kifogást a szociáldemokrata Rodica Pârvan emelt ellene: lakossági véleményre hivatkozva közölte, hogy kár a két Mikes utcai szociális tömbház jövő-menő, nemtörődöm bérlőinek kedveskedni, hiszen úgyis mindent tönkretesznek, a szépen felújított épületeket is hamar lelakták. Olyan ott minden, mint az állatkertben – vélekedett –, kár is pénzt fordítani erre a helyre, amikor vannak a városnak olyan részei, ahol a lakók jobban megérdemlik az önkormányzat gondoskodását, a szép játszóteret, zöldövezetet, parkolót – érvelt. Arra is kíváncsi volt, hogy ez a szerinte értelmetlen befektetés hány gyermeknek szól.

Minden gyermek megérdemli az önkormányzat figyelmét, a szegény családokban élők talán még jobban is – felelte Sztakics Éva, hangsúlyozva, hogy a játszótér és a nagyobbaknak szánt sportpálya is a két szociális tömbházat védő kerítésen kívül lesz, ahol bárki használhatja őket, a közelben lakók is. Ha meghibásodást észlelnek, majd kijavítják, a rongálásokat a lakosság a helyi rendőrség ingyenesen hívható zöld számán jelentheti. A régi játszóterek mindenütt romladoznak, a faanyag is tönkremegy – egészítette ki az elhangzottakat Tóth-Birtan Csaba alpolgármester –, de ahol ez megtörténik, ott korszerű, európai szabvány szerinti elemeket szerelnek fel.

A Mikes utca megnyitására szükség van, mert a növekvő autós forgalom ezt megköveteli – szólt hozzá a liberális Gheorghe Ion is. Ezzel a néppárti Bálint József is egyetértett; azt is elmondta, hogy a két tömbházban mintegy 140 gyermek él. A kétmillió lejt azonban sokallta, hiszen pár éve az épületeket is olcsóbban vették meg, igaz, hogy nagyon leromlott állapotban voltak. A határozatot végül Rodica Pârvan ellenszavazatával, a két néppárti tanácstag tartózkodása mellett fogadták el.