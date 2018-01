Felére csappant visszaosztás (Tanácsülés a megyeházán)

A vonatkozó tanácsi határozat ismertetésekor Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kifejtette: a kormánykoalíció nagyon nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat, nem csak Háromszéken, de országos szinten is, egyrészt a pénzügyi jogszabály-módosításaival, a költségvetési törvénybe beépített elképzeléseivel, másrészt a politikai változásokkal.

Utóbbi kapcsán az önkormányzati vezető felidézte: egy év alatt három miniszterelnöke volt az országnak, nyolc év alatt pedig tíz. Ilyen „trendek” mellett nem lehet hosszú távon tervezni, önkormányzati fejlesztések, működés terén semmiképp. Ezeknek a jelenségeknek köszönhetően idén a városok és községek költségvetésének kiegyensúlyozására a megyei önkormányzat által odaítélt, adóvisszaosztásból származó pénz fele a tavalyi­nak, azaz kevéssel több, mint 5,7 millió lej. Tamás Sándor úgy vélte, amióta a megyei önkormányzat élén áll, ennyire alacsony összegből még nem gazdálkodtak, sőt, megkockáztatta, hogy az elmúlt 25 év alatt sem.

Ami a városok, községek végső részesedését illeti, Tamás Sándor elmondta: egyeztettek az önkormányzati vezetőkkel, térségenként külön, felmérve az igényeket, és arra kérték az elöljárókat, hogy az idén megvalósuló fejlesztésekre kérjenek forrásokat. A leosztásnál végül három fő szempont szerint jártak el: első a szolidaritási szempont, amelynek lényege, hogy minden közigazgatási egység legalább 50 ezer lejben részesüljön. A második a futó, külső és saját forrásokból finanszírozott beruházások. Több köz­ség uniós támogatást nyert el a vidékfejlesztési programon keresztül, illetve többen a kormány által finanszírozott helyi fejlesztések programja révén valósítanak meg beruházásokat. A leosztásnál ezeket mind figyelembe vették, és forrásokat biztosítottak az önrészre vagy más kötődő költségek rendezésére. Tamás Sándor a helyi fejlesztések programja kapcsán megemlítette Kommandót, amely, mint ismert, az új iskola megépítésére nyert kormánytámogatást, amelyhez jelentős önrésszel járul hozzá, ehhez nyújtottak támogatást. Az elnök egyébként tételesen is felsorolt több községet, ahova fejlesztésre juttattak pénzt. Ivóvíz- és csatornarendszer kiépítésére Előpatak, Bereck, Bodzaforduló, Dálnok, Torja, Uzon, Zágon, Zágonbárkány, a helyi utak karbantartására Nagybacon, Dobolló, Esztelnek, Kézdiszentlélek, Zabola, a helyi tűzoltóegység felszerelésére Dobolló, iskola és óvoda építésére Bölön, Kommandó, Maksa, Ozsdola, Sepsikőröspatak, Szitabodza, kultúrotthon építésére Nagyajta, Gelence, Maksa, Nagypatak kapott legtöbb 100 ezer lejig terjedő támogatást.

A harmadik szempont a négyezer lakosnál nagyobb lélekszámú közigazgatási egységeket érinti, amelyeknek legkevesebb 120 ezer lejt juttat az önkormányzat, mivel ezek a községek általában a hozzájuk tartozó több település miatt összetettebb gondokkal küzdenek. Egyetlen község, Barátos kivételt képez, itt eltekintettek a fenti szempontoktól, és 300 ezer lejt hagytak jóvá, amit két nagy, uniós alapokból támogatott, három települést érintő beruházás határidős költségeinek rendezésére fordíthat az az önkormányzat. Enélkül ezeket képtelenek lennének finanszírozni, főképp úgy, hogy a kormány a jövedelemadó-kiesést esetükben egyáltalán nem téríti meg.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az összegek alacsonyak, a polgármesterek panaszai jogosak, de a megyei önkormányzat sem járt jobban, nagyjából 14 millió lejjel kevesebből gazdálkodunk mi is. A helyzet jelenleg az, hogy a pénzügyi évet még el tudjuk kezdeni, de befejezése bizonytalan” – fogalmazott Tamás Sándor.