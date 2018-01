A korábbi vesztesek előnyben (Tankönyvek írását támogatják)

A pályázatban szereplő tankönyvlista tartalmazza az összes kiadványt, amelyek az I–IV. osztályban, sajátosan a magyar oktatásban tanított tantárgyakhoz tartoznak – magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, vallás és zene –, az V. osztály számára a zeneinevelés- és vallástankönyvet tünteti fel, a VI. osztályban pedig, ahol jövőtől alkalmazzák az új tantervet, nemcsak a sajátos tantárgyak tankönyveit támogatják, hanem minden tantárgy könyvét. A támogatás maximális értéke 7000 lej tankönyvenként.

A pályáztatónak tudomása van róla, hogy jelenleg tizenhét szerző áll készen arra, hogy pályázzon. Éppen ezért lehetett volna meghívásos pályázatot kiírni, de nem akartak senkit kizárni – mondta az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A február 15-ei rövid határidő is jelzi, hogy nem sebtében összeállított munkák, hanem már megírt tankönyvek szerzőit kívánják támogatni, de ahhoz is igazodni kívántak, hogy az oktatási minisztériumba csak március elejéig lehet benyújtani elbírálásra a kiadványokat – mondta Magyari Tivadar. Ha adott tantárgyból két tankönyv is átmegy a szakmai szűrőn, mindkettőt támogatják, hogy a szerzők készen állhassanak pályázni állami finanszírozásra. A pályázat kidolgozásában és lebonyolításában az RMDSZ oktatásért felelős szakértői együttműködnek a Romániai Magyar Pedagógusszövetséggel.

Lapunk kérdésére, hogy azokból a tárgyakból, amelyekből van érvényes tankönyv, miért kell újat írni, Magyari Tivadar azt mondta, az új tantervek szerint megírt tankönyvek egy része esetében lejár a négyéves használati átfutási idő, ezeket lehet újakkal helyettesíteni, a többiek is előbb-utóbb elérik a negyedik esztendőt, de a magyar vonalon hiányzik jó néhány tankönyv, amelyek kiadása sürgős lenne. Mint ismeretes, a magyarul tanuló harmadikosoknak csak angolkönyvük van, a negyedikben angol- és sajátos nemzetiségi román-, az ötödikben csak angol-, német-, magyar nyelv és irodalom, sajátos nemzetiségi román- és vallástankönyvek jutottak el a diákokhoz.