Török–amerikai feszültségek

Washington az egyik leghatékonyabb szövetségesének tartja a szíriai YPG-t az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadistái elleni harcban, Ankara számára azonban az YPG a törökországi kurd szeparatista Kurdisztáni Munkáspárt szíriai szárnya. Bozdag úgy fogalmazott: „Eljött a tettek ideje, itt már a szó kevés, ha az Egyesült Államok szolidaritást akar vállalni Ankarával, akkor nem ad több fegyvert az YPG-nek. Amit adott, azt pedig visszaveszi tőlük, és arra szólítja a kurd milíciát, hogy vonuljon át az Eufrátesz folyó keleti oldalára.”

Recep Tayyip Erdogan török és Donald Trump amerikai elnök szerdán telefonon beszélt egymással. A Fehér Ház közleménye szerint Trump arra intette Erdogant, hogy az amerikai erőkkel szembeni konfliktus kockázatának elkerülése érdekében korlátoznia kell, vissza kell fognia a török hadműveleteket Észak-Szíriában.

Mint ismert, a török haderő szombaton nagyszabású légi és szárazföldi hadműveletet indított az északnyugat-szíriai Afrín körzetet ellenőrző YPG ellen. Az elmúlt napokban ugyanakkor mind Erdogan, mind Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter, mind maga Bozdag többször kilátásba helyezett egy további szíriai hadműveletet Manbídzs térsége ellen, ahol amerikai katonák is állomásoznak. Manbídzs szintén az YPG fennhatósága alatt áll, de Afríntól különálló terület, közvetlenül az Eufrátesz jobb partján. Azzal, hogy az Eufráteszi Pajzs fedőnevű török hadművelet 2016 augusztusa után kiszorította az Iszlám Állam dzsihadistáit a határ menti térségből, Ankara Afrín és Manbídzs egyesítését is meg tudta akadályozni.

Erdogannak arra a felszólítására, hogy az Egyesült Államok állítsa le az YPG-nek szóló fegyverszállításokat, Trumpnak az volt a szerdai válasza: Washington már nem szállít fegyvereket a kurd milíciának, és nem is fog.

A török haderő öt nap alatt az YPG 303 fegyveresét „ártalmatlanította” Afrínban. Török sajtóértesülések szerint az YPG mintegy 10 ezer milicistája tartózkodik Afrínban.