Félretájékoztatták az EB-t? (Uniós aggodalmak)

Călin Popescu Tăriceanu szenátusi és Liviu Dragnea képviselőházi elnök „méltányolta”, hogy az EB érdeklődik a romániai igazságszolgáltatási reform iránt, ugyanakkor kölcsönös, nyílt tájékoztatást és szoros együttműködést szorgalmaztak Brüsszellel. A házelnökök leszögezték: az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomag négy hónapos előkészítése során (a román média egy része ezt az időszakot csak két hónapra teszi) az összes alkotmányos előírást és az Európai Bizottság minden ajánlását betartották, a végig nyilvános közvitába pedig az érintett szakmai szervezeteket is bevonták (és a vita jóval azelőtt elkezdődött, hogy a tervezetek a parlament elé kerültek volna). Dragnea és Tăriceanu szerint – az ellenzék, az államfő és Románia külföldi partnerei által bírált, és maratoni tüntetéssorozatot kiváltó – az igazságszolgáltatási reformcsomag 316 cikkelye közül 229-et az igazságszolgáltatás függetlensége felett őrködő Legfelsőbb Bírói Tanács javasolt, és „szinte az összes többi” valamely másik szakmai szervezet támogatását élvezi. „Nagy részüket az ellenzéki pártok is támogatták, és többtucatnyi olyan módosító javaslat volt, amelyek elfogadásáról egyöntetű szavazással döntöttek a résztvevők” – mutat még rá a dokumentum. A román házelnökök úgy vélekedtek: szerencsésebb lett volna, ha Brüsszel a véleménynyilvánítással megvárja a bukaresti normakontroll eredményét. A két politikus szerint a módosítások a jogállamiság megerősítését szolgálják, de az emberi szabadságjogok betartására is hangsúlyt helyeznek. Levelük végén – az EB elnökének egy korábbi célkitűzésére utalva – kifejezték reményüket, hogy Románia igazságszolgáltatásának uniós megfigyelése és ellenőrzése, az úgynevezett Együttműködési és Értékelési Mechanizmus lezárul a jelenlegi Európai Bizottság mandátumának végéig.

Jean-Claude Juncker, az EB elnöke és Frans Timmermans, az EB első alelnöke szerdán közös nyilatkozatban jelezte: az Európai Bizottság aggodalommal figyeli az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos legújabb romániai fejleményeket.