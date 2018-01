A pfujolás, kiabálás akkor kezdődött, amikor a pártos hivatalosságok belefogtak beszédeikbe: Autópályákat akarunk, nem büntetőügyeseket a pályán! Tolvajok! PSD, a vörös pestis! Mások Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülését követelték, ahogy ez már lenni szokott ilyenkor. Az egybegyűltek között szétosztották a „iaşi-i kiáltványt”, egy tíz pontból álló dokumentumot, amelyben befektetéseket követelnek a városban, no meg egy népszavazást az igazságügyi törvénymódosítások ügyében. Bukarestben is tüntettek a kis egyesülés évfordulójának estéjén. Több száz polgár gyűlt össze a kormány épülete előtt, eljárták a hórát, ám a tüntetők szerint ez a tánc a független, politikamentes igaz­ságszolgáltatásért való egyesülés hórája a büntetőügyes és korrupt politikusok ellen. (Főtér)

KISSÉ ELŐRESZALADTAK. Megszavazta a Romániával való egyesülést egy, a Moldova Köztársaság északi részén található község – adta hírül a Mediafax hírügynökség. A hírügynökség az egyesüléspárti Acţiunea 2012 mozgalomra hivatkozva arról számolt be, hogy az egyesülésről szóló dokumentumot kedden fogadta el az Edineţ járásban található Parcova község polgármestere és önkormányzati képviselői. A Mediafax által idézett dokumentum kimondja, hogy a helyi tanács Parcova és Fântâna Albă települések lakóinak a nevében „a történelmi és nemzeti jog” alapján „az anyaországgal, Romániával való egyesülésről dönt”. A döntést azon elvre alapozzák, miszerint a népek maguk dönthetnek sorsukról. Az Acţiunea 2012 közlése szerint a nyilatkozat aláírói azon örömüknek is hangot adnak, hogy együtt ünnepelhetnek a világ különböző táján élő románokkal az egyesülés centenáriumának alkalmából, és csatlakozhatnak „a román kulturális tér nemzeti és demokratikus értékeihez”. (Krónika)

MAGYAR PÉNZBŐL ÚJJUL MEG. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb barokk egyházi rezidenciájának felújítása. A nagyváradi római katolikus püspöki palota a történelmi barokk komplexum kiemelkedő épülete a székesegyház és a Kanonok-sor szomszédságában. A barokk palota felújítására a püspökségnek kétmilliárd forint támogatást ítélt meg a magyar kormány, ebből a pénzből kívül-belül megújulhat az impozáns épület. A munkát december közepén kezdte el az Abed Nego Kft. Először a palota alatti hatalmas pincerendszerben kezdtek el dolgozni. A napokban már látványosabb munkálatokra is sor kerül, ugyanis párhuzamosan zajlik majd a barokk palota déli szárnyának felállványozása, a tetőzet javítása. Ugyanakkor megkezdték a belső térben a falfreskók felkutatását és restaurálását egy marosvásárhelyi restaurátor csapat közreműködésével. Térfigyelő kamera és mozgásérzékelő rendszer felszerelésére is sor került, amivel a munkálatok ideje alatt biztosítják az épületet. Délkelet-Európa és Románia legjelentősebb, legösszetettebb barokk műemléke az 1762 és 1776 között épült nagyváradi római katolikus püspöki palota. (Maszol)