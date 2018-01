Mozi

A fennállásának első évfordulóját ünneplő sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex hétvégi különprogramján ma: 12 órától Evilági: Zenerege – a Székelyföldi Legendárium A Rétyi Nyír, Babba Mária, A táltos asszony című rajzfilmjeinek vetítésével egybekötött gyermekkoncert az Andrei Mureșanu Színházban, 16.30-kor Dancs Árpád MoziMániáim – A sepsiszentgyörgyi mozizás története című kötetének bemutatója és plakátkiállítás a szerző gyűjteményéből az Andrei Mureșanu Színházban, a könyvet méltatja, a szerzővel beszélget József Álmos és Péter Sándor, házigazda: Lázár-Prezsmer Endre, 18 órától A Viszkis című magyar akciófilm (126 perc, 2017) bemutatója a Fellini és Chaplin Teremben, 20.30-tól közönségtalálkozó Ambrus Attilával, a Viszkissel a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében (román nyelvű szinkronfordítással), 20.30–3 óráig Művészfilmek éjszakája a Fellini Teremben (20.30-tól Kojot – magyar dráma, 126 perc, román felirattal, 23 órától A négyzet – svéd–német–francia–dán filmdráma, 142 perc, 2017, román felirattal, 1.45-től 120 dobbanás percenként – francia dráma, 140 perc, 2017, román felirattal), párhuzamosan Kalandfilmek éjszakája a Chaplin Teremben (20.45-től Thor: Ragnarök – amerikai akciófilm, 130 perc, 2017, román felirattal, 23.15-től Star Wars: Az utolsó Jedik – amerikai sci-fi, 152 perc, 2017, román felirattal, 2 órától Halálos iramban 8. – amerikai–japán–francia–kanadai akciófilm, 160 perc, román felirattal és magyar szinkronnal).

A mozi rendes szombati programja: 11.30-tól Legeslegjobb cimborák – Állati a buli (német családi animációs film, 72 perc, 2016) magyar szinkronnal, The Star (amerikai animációs film, 86 perc, 2017) román szinkronnal, 13 órától Az útvesztő: Halálkúra (amerikai sci-fi-akciófilm, 142 perc, 2018) román felirattal, 13.15-től Happy End (francia–osztrák–német filmdráma, 107 perc, 2017) román felirattal, 13.50-től Egy szent szarvas meggyilkolása (angol–ír thriller, 121 perc, 2017) román felirattal, 16 órától Gyilkosság az Orient expresszen (amerikai krimi, 115 perc, 2017) román felirattal, 18.15-től A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal.

Vasárnap a moziban: 11.30-tól Legeslegjobb cimborák – Állati a buli (német családi animációs film, 72 perc, 2016) magyar szinkronnal, The Star (amerikai animációs film, 86 perc, 2017) román szinkronnal, 13 órától Az útvesztő: Halálkúra (amerikai sci-fi-akciófilm, 142 perc, 2018) román felirattal, 13.15-től Pororoca (román dráma, 153 perc, 2017), 16 órától Happy End (francia–osztrák–német filmdráma, 107 perc, 2017) román felirattal, A legsötétebb óra (amerikai dráma, 114 perc, 2017) román felirattal, 18.15-től Egy szent szarvas meggyilkolása (angol–ír thriller, 121 perc, 2017) román felirattal, 18.30-tól Gengszterzsaruk (amerikai akcióthriller, 140 perc, 2018) román felirattal, 20.30-tól és 21 órától A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal.

Ma és holnap minden filmet kedvezményes áron lehet megnézni (12/15 lej). Az ajánlat nem vonatkozik A Viszkis című filmre, amelyre egységesen 18 lej a belépő.

Hitvilág

Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imatized programja: ma 18 órától a református vártemplomban Kovács István unitárius lelkész, vasárnap az unitárius templomban Dávid György plébános hirdet igét.

Megjelent

Az Erdélyi Napló 4. számában: A pálinkafőzés egyre jövedelmezőbb iparággá válik Erdélyben, amelyet lényegében az sem befolyásol, hogy a pálinka szóval azonosított gyümölcspárlatok brüsszeli levédése óta a magyar szakminisztérium még nem talált megoldást a korlátozások Kárpát-medencei leépítésére. A külföldön is keresett erdélyi rövidital népszerűsítéséért az elmúlt években sokat tett a 2015-ben alakult Erdélyi Pálinka Lovagrend. A székelyföldi szervezet elnöke, Antalfi Zoltán az Erdélyi Napló havonta jelentkező négyoldalas, Gazdaszemmel című mellékletének friss számában értékeli az ágazat fejlődését A gyümölcspálinkák paradicsoma, Erdély címmel. l A lap e heti portréinterjúja a Magyar Unitárius Egyház főgondnokát, Farkas Emődöt mutatja be. Az 1568-ban kihirdetett vallásszabadság évét és az egyház fennállásának 450. évfordulóját ünneplő történelmi magyar egyház főgondnoka az idei eseménysorozatról, a gyülekezetek előtt álló kihívásokról és a világiak egyre inkább felértékelődő egyházi szerepvállalásáról beszélt a lapnak. l Az Erdélyi Naplóban folytatódik dr. Garda Dezső történész sorozata a Magyar Királyságról. A legújabb részben Nagy Lajos uralkodása kerül közelképbe: a királyság keretében megerősödik a székelyek szerepvállalása, a magyar király tökélyre viszi a magyar–lengyel perszonáluniót, és Máramarosba betelepíti az első román közösségeket. l A stressz mára a legtöbb ember mindennapjait beárnyékolja. A számos lelki és testi szövődményhez elvezető rendellenességnek jó ellenszere lehet a meditáció. A hetilap Életmód rovatában a szakemberek által ajánlott legegyszerűbb meditációs gyakorlatokat mutatja be.

Röviden

ELŐADÁS. A kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja ma 19 órától a mikóújfalusi kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi irodalmi önképzőkör januári meghívottja Kuti János humorista, lapunk munkatársa, aki bemutatja Lássuk a medvét! című legújabb kötetét, majd kötetlen beszélgetés következik. A találkozó ma 17 órakor kezdődik az unitárius egyház tanácstermében.

KERESZTÉNY FILMKLUB. A soros vetítés január 29-én, hétfőn 18 órától lesz Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház tanácstermében, amelyet kötetlen beszélgetés követ. Szervezési okokból kérik a nézőket a pontos kezdési időpont betartására.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659), csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron téri Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.