Sportolóink a hétvégén

A viadalon többek között még részt vesz a sepsiszentgyörgyi Márton Ádám (a Kolozsvári Politechnika színeiben), Farkas Yvett (Újszentes) és Teodora Simon (Besztercei Sportlíceum) is. A megmérettetésen 24 hazai klub 24 fiú- és 26 lányalakulata áll asztalhoz.

Triatlon. Ma és holnap a Brassó megyei Cheile Grădiștei ad otthon a 2018-as téli triatlon világbajnokságnak, amelyen öt szentgyörgyi sportoló is rajthoz áll. Dániel Attila az elit kategóriában, míg Madaras Dániel a 18–20, Lupuj Noémi a 25–29, Koncz Alex Sasa a 40–44 és Eduard Aştilean a 45–49 éves korosztályban próbál vb-érmet szerezni. A téli triatlonverseny futásból, kerékpározásból és sífutásból áll.

Cselgáncs. A Veres László vezette Nagy Mózes SK dzsudókái ma Szörényváron vendégszerepelnek, ahol az U13–15–18-as korosztályú sportolók számára meghirdetett nemzetközi tornán vesznek részt.

Kutyaszánhúzás. A hétvégén a tusnádfürdői Adventure Egyesület és a Green Zone Egyesület szervezi a kutyaszánhúzó Tusnádfürdő Kupa hetedik kiírását, amelyen a sepsiszentgyörgyi Zágoni Zsolt a kétmalamutos kategóriában versenyez majd. A verseny szombaton és vasárnap is a tusnádfürdői sípályától rajtol, reggel 10 órától.

Minifoci. Három ország 32 férficsapata, valamint 8 női együttes méri össze erejét hétvégén a hetedik alkalommal kiírt minifoci Háromszék Kupán. Az amatőr kispályás labdarúgótorna mérkőzéseinek a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok és a Vadász utcai sportterem ad otthont.

Kosárlabda. A bajnoki címvédő és listavezető Sepsi-SIC együttesére rangadó vár vasárnap, hiszen a kosárlabda női Nemzeti Liga 17. fordulójának zárómérkőzésén a tabella második helyezettjét, a Szatmárnémeti VSK csapatát fogadja a Sepsi Arénában. A találkozót 18.30 órától rendezik meg. Az alakulatok legutóbb az alapszakasz odavágójában találkoztak, amikor a zöld-fehérek 78–59 arányban diadalmaskodtak hétvégi ellenfelük otthonában. A két gárda egymás elleni párharcát a SIC vezeti 12–1-re. A küzdelemsorozat első körében Zoran Mikes tanítványai hazai környezetben 89–52-re nyertek a Brassói Olimpia ellen, míg a 10/4-es győzelmi mérleggel rendelkező szatmáriak szabadnaposak voltak. A Marius Doba irányította gárda legutóbb a Brassói Olimpia ellen lépett pályára, s kisebb meglepetésre 70–62-re kapott ki a Cenk alatti városban. A szatmári csapat legutóbb öt éve, a 2012–2013-as szezonban tudott nyerni a háromszéki együttes ellen. A kör további mérkőzései: Gyulafehérvár–Aradi ICIM, Marosvásárhelyi Sirius–Temesvár, Brassói Olimpia–Kolozsvári U, Alexandria szabadnapos.

A női másodosztályban, azaz a I. ligában érdekelt Kézdivásárhelyi SE szombat délben a bajnokesélyes Târgovişte otthonában mérkőzik a pontvadászat soros fordulójában. A Dâmbovița megyeiek 4 győzelemmel és 1 vereséggel vezetik az 1A csoportot (a feljutásért harcolók között), míg a céhes városbéliek három vereséggel sereghajtók. (t)