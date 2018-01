A hős egér

Szólt is mindjárt a nagyanyjának:

– Nagyanyókám, sétálni mennék!

Egér-nagyanyó beleegyezett:

– Nem bánom, elmehetsz, de ebédre itthon légy!

A kisegér elindult. Amint ment, mendegélt, egy tó partjára érkezett.

A kisegér körüljárta a tavat, aztán azt gondolta:

– Nagy tó, nem kicsike, de azért én átúszom rajta.

Azzal nekirugaszkodott, és átúszott a túlsó partra. Igen büszke volt rá, hogy ilyen ügyes. Hanem amikor hátranézett, csudálkozva látta, hogy a tó nem is tó. Hát akkor micsoda? Nagyanyó lába nyoma, belefolyt az esővíz... Kíváncsian tovább bandukolt. Nézelődött, cincogott – egyszer csak egy nagy, magas hegybe ütközött.

A kisegér most se várt sokáig, hanem azt gondolta:

– Nagy hegy, nem kicsike, de azért én mégis átugrom! Aztán hopp! — nekifutott, átugrotta a hegyet.

De alighogy hátranézett, megint csak elcsudálko­zott: a hegy nem is hegy, hanem csak egy száraz fűcsomó...

Most már csak azért is tovább baktatott.

Jó messze járt már, amikor hirtelen két medvét pillantott meg. Verték, püfölték egymást.

A kisegér egy darabig nézte őket, aztán azt gondolta:

– Vad állatok, nem szelídek, de azért én mégis átcsusszanok közöttük!

Azzal bátran nekilódult és átcsusszant a két verekedő állat közt.

Most csodákozott el csak igazán! Amikor hátranézett, látta, hogy nem is medvék verekednek, csak két kicsi hörcsög...

Nem is sétált tovább, hanem sietve hazament, s amit látott-tapasztalt, elmesélte a nagyanyjának. Az pedig jót nevetett rajta.

– Butuska kisegér vagy, hallod-e! Látszik, hogy még nem kunkori a farkad!

Azóta a kisegérből nagy egér lett, a farka is kunkori lett, ő maga is bizonyosan sokkal okosabb lett.



(Eszkimó népmese nyomán írta Jékely Zoltán)