A népeket összefogó Mátyás király (Tervezik az emlékév eseményeit)

Guillermo del Toro 13 Oscar-díjra jelölt, A víz érintése című filmjének ötlete „nyilvánvalóan” a néhai Paul Zindel Pulitzer-díjas író egy 1969-es darabjából származik – állítja Zindel fia, hagyatékának gondozója. David Zindel, az amerikai színdarabíró fia a The Guardian brit napilapban azt állította, hogy A víz érintésének elkészítéséhez engedély nélkül használták fel Paul Zindel egy darabját, amelyet ötven éve Let Me Hear You Whisper címmel mutattak be televíziós produkcióként.