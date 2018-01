Negyvenöt éves a csernátoni Haszmann Pál Múzeum

A múzeumban egész évben kínálnak programokat mind a tanintézményeknek, mind a családoknak. Azon túl, hogy tavasztól késő őszig folyamatosak a bútorfestő- és fafaragótáborok, képzések, amelyekbe bekapcsolódnak belföldi és külföldi alkotó fiatalok egyaránt, jeles napokhoz, ünnepekhez is kötnek számos tevékenységet – számolt be érdeklődésünkre Dimény-Haszmann Orsolya. Mint a muzeológus kifejtette, legközelebb február 5–9. között tartják a Maszkások farsangi múzeumpedagógiai vakációs foglalkozást. Ez napi háromórás lesz, ezúttal nappali tábor formájában, korlátozott helyekkel, január közepén hirdették meg elsősorban a helyi, környékbeli diákoknak. Idén is tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat a rendhagyó tanítási programokhoz kapcsolódóan, ezekre a hagyományokhoz híven előre bejelentkezett csoportokat fogadnak. Március 26–30. között zajlik majd a tojásírás iskolások, családok részvételével, naponta 10–14 óra között. A nyár ebben az évben is a táborozások ideje lesz, többek közt hagyományosan a múzeumkertben táboroznak a háromszéki óvónők, de harmadik éve dizájntábor is színesíti a múzeum életét, amelynek szervezője Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi formatervező, képzőművész. Ugyancsak a múzeumban táboroznak idén nyáron a Kovászna Megyei Művelődési Központ népi mesterségek témakörében meghirdetett, háromszéki 5–8. osztályos diákoknak szóló tavalyi vetélkedőjének nyertes csapatai. Az évet hagyományosan az adventi szombatokra meghirdetett Csodavárás zárja majd.

2013 óta a csernátoni múzeum a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen szervez minden tavasszal műveltségi, kreativitási vetélkedőt háromszéki 5–8. osztályos diákoknak, amelynek nyertes csapatai nyáron részt vehetnek a két intézmény kézműves- és olvasótáborában. Dimény-Haszmann Orsolya egyelőre csak az idei vetélkedő címét árulta el: Szárnyas bocs és lázadó szalmabábuk – Az ifjúsági irodalom régi-új vidékein, s mint elmondta, bíznak benne, már a témával felkeltik az érdeklődést. Kiemelt rendezvényük lesz idén nyáron a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal és a Míves Mag Műhellyel közös programjuk, a KaPoCs, amely összeköt – Élő népművészet a Kárpát-medencében, most ünnepelik közös munkájuk tíz évét, és sok meglepetéssel, érdekes előadókkal, programokkal készülnek. A múzeum nagyrendezvényét, a Csernátoni Burrogtatót szeptember 15-én tartják, több újdonsággal is készülnek idén, és egy régi terv is megvalósul ebben az évben. Két szakkört indítanak, André Csongor vezetésével kerámia- és Haszmann Gabriella irányításával bútorfestő-szakkört. Mindezeket a programokat támogatóik segítségével tudják megvalósítani, Dimény-Haszmann Orsolya köszönettel említette Kovászna Megye Tanácsa, a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány mellett a számos segítő, lelkes pedagógust, barátot, rokont, akik önzetlenül melléjük állnak egy-egy rendezvény lebonyolításában.

A múzeum 45. évének tiszteletére intézménytörténeti kiállítással készülnek, amelyet a tervek szerint nyár elején nyitnak meg. Az eltelt évtizedekre fotók, levelezések, vendégkönyvi bejegyzések, tárgyi anyagok bemutatásával világítanak rá, és a Csernátoni Füzetek című időszakos kiadványuk ünnepi számával is tisztelegnek az évforduló előtt – mondta el Dimény-Haszmann Orsolya.