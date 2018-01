Felsorakoztatták a jelölteket (Kormányalakítás)

A tárcavezetők névsorát Viorica Dăncilă miniszterelnök-jelölt ismertette az SZDP végrehajtó bizottsága ülését követően, melyen jóváhagyták az új kabinet összetételét. Dăncilă közölte: az európai uniós támogatásokat kezelő minisztériumot ismét önálló szaktárcává emelik ki, és háromról négyre nő a miniszterelnök-helyettesek száma, így a kabinet szerkezete is változni fog. Utóbbit azzal indokolta, hogy nagyobb figyelmet akar fordítani az európai uniós ügyekre, akárcsak a stratégiai partnerségi kapcsolatokra, amelyek közül az Egyesült Államokkal folytatott együttműködést emelte ki.

Az egyik új miniszterelnök-helyettes Ana Birchall lesz, aki a nemzetközi partnerségek alkalmazásáért felel. Ő Sorin Grindeanu idején az európai ügyekért felelős szaktárcát vezette. A Dăncilă-kabinetben helyet kapott szintén miniszterelnök-helyettesként Viorel Ştefan parlamenti képviselő, aki szintén Sorin Grin­deanu mellett pénzügyminiszterként tevékenykedett, és akit akkor többször bírált Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök amiatt, hogy nem kommunikál érthetően a tervezett adóváltozásokról. Ugyancsak egy korábbi SZDP-kormányban töltött be tisztséget Eugen Teodorovici, akit most pénzügyminiszternek javasoltak, amint a közlekedés élére javasolt, korábban távközlési miniszter Lucia Şova is. Teodorivici korábban Victor Ponta kormányának volt tagja.

A szociáldemokraták 27 miniszter közül 16-ot cserélnek le, négyre nő a kormányfőhelyettesek száma. Elemzők szerint a cserék nagy része az SZDP megyei szervezeteinek jelölései alapján dőltek el. A román média szerint a legfontosabb változások a pénzügy-, a szállításügy- és az európai alapokért felelős minisztérium élén történtek (ezeket Mihai Tudose volt kormányfő bizalmi emberei vezették az előző kabinetben). Nagy vesztes Liviu Pop eddigi oktatásügyi, valamint Florian Bodog egészségügyi miniszter, akik több botrányos megnyilvánulást is jegyeztek mandátumuk alatt. Előbbit Valentin Popa utóbbit Sorina Pintea váltja. Egyikük sem rendelkezik számottevő politikai karrierrel, amint a többi új arc közül is csak páran jönnek a törvényhozás irányából. A szociáldemokraták koalíciós partnere, a Călin Popescu-Tăriceanu vezette Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) megőrzi négy miniszteri és egy miniszterelnök-helyettesi posztját az új kormányban is. Az igazságügyi miniszteri tisztségben továbbra is Tudorel Toader maradhat, külügyminiszteri poszton pedig Teodor Meleşcanu folytathatja munkáját.

Visszás jelöltek

A listán olyan személyek is találhatók, akik ellen korábban vádat emelt az ügyészség pénzmosás miatt, vagy vizsgálat folyik ellenük korrupció gyanújával. Egyikük az üzleti szféráért felelős miniszteri tisztségre javasolt Radu Oprea Prahova megyei szenátor, aki ellen a legfőbb ügyészség 2016-ban emelt vádat adócsalás és pénzmosásban való bűnrészesség miatt. A kabinetben ugyanakkor helyet kapna európai pénzalapokért felelős miniszterként Rovana Plumb is, aki ellen a korrupcióellenes ügyészség vizsgálatot indított tavaly, azzal gyanúsítva őt, hogy korábban szintén tárcavezetőként törvénytelenül játszotta át központi állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba a Liviu Dragnea által gyakran látogatott Belina horgászparadicsomot. Plumb tavaly őszig szintén az európai uniós pénzekért felelős minisztériumot vezette, őt akkor lényegében Mihai Tudose volt kormányfő mondatta le, miután az ügyészség elindította ellene az eljárást. Paul Stănescu kormányfőhelyettes, regionális fejlesztési miniszter kapcsán is gondok akadtak, aki az új kormányban is folytatná. Esetében ugyanis a korrupcióellenes ügyészség az Alro Slatina labdarúgócsapat finanszírozásával kapcsolatos bűnvádi eljárás újrakezdését kérte a legfelsőbb bíróságtól. Stănescu azt nyilatkozta, ha vádat emelnek ellene, ő azonnal lemond kormánybéli tisztségéről.

Az új kormány beiktatásáról hétfőn dönt a parlament. Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke szerint a kijelölt minisztereket délelőtt hallgatják meg az illetékes parlamenti bizottságok. A plénum pedig 15 órakor ül össze. A kijelölt miniszterelnök bemutatja a kormányprogramot és a kormány javasolt névsorát, amelyet vita, majd szavazás követ.

Az ellenzék részéről tegnap kizárólag elítélő nyilatkozatok érkeztek az új kabinetre nézve. Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint a Szociáldemokrata Párt által javasolt kabinetben „szinte senki sincs a helyén”. A liberális elnök szerint a javasolt személyek „nem ismerik a rájuk bízott szakterületet”. Orban jelezte, a helyzet korábban is ez volt. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség szerint a Dragnea3-kormányt felkészületlen, feddhetetlenségi problémákkal küzdő miniszterek alkotják, ezért nem támogathatják. Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Párt ügyvezető elnöke bírálta a házbizottságok tegnapi döntését a miniszterek parlamenti meghallgatására hagyott időt illetően, és ilyen körülmények között „látszatvitára” számít, amelynek célja hogy elkendőzze a kabinet egyes jövendőbeli tagjának hozzá nem értését. A Romániai Németek Demokratikus Fóruma bejelentette, egyetlen parlamenti képviselője, Ovidiu Ganţ a kormány beiktatása ellen szavaz.