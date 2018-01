A románok már most kérik (Pro Urbe díj)

A sepsiszentgyörgyi román közösség ragaszkodik ahhoz, hogy az általa jelölt személyiség is megkapja a Pro Urbe díjat – jelentette be a helyi tanács idei első soros ülésén Rodica Pârvan. Választ nem kapott, a testület csendben tudomásul vette a kezdeményezést.

Január vége van, február hamar eltelik, márciusban pedig kezdődik az évenkénti összecsapás a kitüntetés miatt. Tavaly túl későn nyújtották be az iratcsomót, idén azonban nem akarnak lekésni semmilyen határidőt, ezért már január 16-án iktatták ezzel kapcsolatos beadványukat, és a polgármesternek is tudomására hozták jelölési szándékukat – magyarázta a szociáldemokrata tanácstag. Azt tanácsolták neki, készítsen egy határozattervezetet, ezt is megtette, és kéri kollégáit, idejében tűzzék napirendre. Két javaslatuk van: vagy térjenek vissza a város lakossági arányát tükröző évi négy díjra (amiből három a magyar, egy pedig a román közösséget illetné meg), vagy pedig adjanak az idén két kitüntetést: egyet a magyar, egyet pedig a román közösség számára. Ami a jelölt személyét illeti, a helybeli románok fenntartják a tavaly szerintük méltatlanul mellőzött Ioan Cucu ortodox lelkész nevesítését – szögezte le Rodica Pârvan, hangsúlyozva, hogy méltányos, tisztességes eljárást kérnek, illetve annak a rendszernek a visszaállítását, amikor még együtt ünnepelte kitüntetettjeit a román és a magyar ajkú közösség.

A megyeszékhely legrangosabb elismerésének számító Pro Urbe díjat 1997-ben néhai Kónya Ádám javaslatára alapította Sepsiszentgyörgy önkormányzata azzal a céllal, hogy a települést és lakóit, hosszú ideig „pénz és taps nélkül” szolgáló polgárait elismerésben részesítse. A díjat csak 70 éven felüliek kaphatják meg, odaítéléséről a tanács általában a Szent György Napok előtt dönt. Az első években négy, 2014-től kezdve azonban csak egy Pro Urbe díjat osztanak ki, és a román közösség már tavaly úgy számolta, hogy neki járna.