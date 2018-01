Európai színvonalon (Székelyföldi Grafikai Biennálé)

Idén ötödik kiadásához érkezik a Székelyföldi Grafikai Biennálé, a rendezvény, ha nem is átalakulva, de – kényszerűségből – megújulva folytatja életét. A szervezők szerint a kétévente rendezett grafikai szemle tíz év alatt felnőtt az európai színvonalhoz, nagy hiányossága azonban, hogy a szakma hazai román képviselőit nem tudta megnyerni. Idén ezen is próbálnak segíteni.

A Hargita, Maros és Kovászna megye tanácsa, valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művelődési Központ által szervezett grafikai biennáléra a pályázatot már meghirdették, részletek a grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el. Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője szerint a biennálé mostanára annyira kinőtte magát, hogy immár nemcsak az ország legjelentősebb ilyen rendezvényévé vált, de a régióban is tekintélyt vívott ki magának, Európa-szerte jegyzi a szakma. Nem harapott rá a romániai képzőművész-társadalom, a korábbi szemlékre jelentkező román alkotók zömmel erdélyiek voltak. Ezért a biennálé zsűrijébe meghívták Anca Boeriut, a Bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetem tanárát, aki egyébként a bukaresti grafikai biennálé kurátora, és megegyezés született vele, hogy elviszi a román fővárosba a székelyföldi szemle tárlatát, illetve elhozza ide a bukaresti anyagot.

A rendezvény egyik ötletgazdája, éltetője és mozgatója, Siklódi Zsolt tavaly bekövetkezett halálával a biennálé új kurátorává Ferencz S. Aport kérték fel. A csíkszeredai képzőművész elmondta, Siklódi Zsolt a biennálénak jól meghatározott nyomvonalat alakított ki, ebből nem szándékszik kilépni, csupán hozzátenni a saját meglátásait. Így a két szemle közti időszakban is szándékoznak rendezvényeket szervezni (több műhelymunkát székelyföldi városokban), a biennálé honlapját pedig aktívabbá tennék. Ferencz S. Apor ismertette a zsűri összetételét, hozzátéve, a tagok mindenike – Anca Boeriun kívül Cristian Aurel Opri, a Kolozsvári Művészeti Egyetem tanára, Erőss István, az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének tanszékvezetője, Liu Chun-Lan, a Tajvani Nemzeti Művészeti Egyetem tanára, Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Kónya Ábel, a debreceni Modem vezető kurátora és ő maga – elsőre elfogadta a felkérést.

Ezúttal is négy nagy díjat osztanak, a biennálé 2000 eurós fődíját, a három megye egyenként 1000 eurós díját, emellett több jutalmat ajánlottak fel művésztelepek, alkotóközpontok, egyetemek, és várják a vállalkozók felajánlásait is, akár díjakhoz, akár katalógusok elkészítéséhez való hozzájárulásként. Ezúttal ugyanis nemcsak a biennáléra beválogatott művek katalógusát jelentetik meg, hanem Siklódi Zsolt életművét bemutató kiadvány is készül. A díjátadó ünnepségre és a grafikai tárlat megnyitására október 13-án kerül sor.