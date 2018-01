Nagy álmok 2020-ig

A több mint 270 oldalas dokumentumot tegnap nyilvánosságra hozták a parlament honlapján. A program összeállítói amellett, hogy leszögezik, továbbra is prioritásnak minősül a központosítás leépítése és a helyi közigazgatásra vonatkozó törvénykezés módosítása, mások mellett az alapvető infrastruktúra biztosítása terén jelentős megvalósításokat vetítenek elő. Eszerint 2020-ig a vízhálózatra csatlakozott háztartások arányát 65,2-ról 87 százalékra, a csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások arányát pedig 49 százalékról 60 százalékra tervezik emelni. A modernizált utak arányát 39,4 százalékról 61 százalékra, a telekkönyvezett lakások arányát 40 százalékról 80 százalékra (a mezőgazdasági területekét 100 százalékra) növelik – írják. A kormányprogram-tervezet szerint évente 50 százalékkal növelik a kulturális befektetésekre szánt alapot, a kabinet legkésőbb 2019. január 1-jéig módosítja az oktatási törvényt, és a „terület fontosságának megfelelő” finanszírozást biztosít, 2500 bölcsőde, óvoda és iskola építését irányozva elő. Az egészségügyben egy legkésőbb 2018. december 31-éig kidolgozandó új kerettörvényt terveznek, valamint egyenként 300 millió eurós költséggel nyolc regionális kórház építését ígérik, amint azt is, hogy felújítják a megyei kórházak zömét és minden községet mentőautóval látnak el. Továbbá 2019. január 1-jétől adómentesítenék azoknak az orvosoknak a fizetését, akik hátrányos helyzetű vidéken vállalnának munkát, és rendszeresítenék a páciensek elektronikus kórlapját. A Hotnews hírportál összeállításában néhány további konkrétumot is kiragad: a program szerint egyebek mellett jövő év januárjától 18 százalékra mérséklődik a hozzáadottérték-adó, idén júliustól 640 lejre nő a szociális nyugdíj szintje, a minimálbér évente száz lejjel gyarapodna általánosan, 150 lejjel a felsőoktatási intézményt végzettek esetében, 2020-ra meghaladva a havi 300 eurót, a nyugdíjpont értéke fokozatosan elérné az 1775 lejt, ugyancsak a jelzett időszak végére, valamint adómentessé válnának a megművelt mezőgazdasági területek és az osztalékok, a családok pedig akár 1600–1800 lejt kaphatnának évente gyermekekként, a népességcsökkenés visszaszorítása részeként.