A Ferrari után a Lamborghini is váltana

Nincs mese, a kőkemény sportkocsikat gyártó olaszok is egyre inkább az elektronokra fókuszálnak. A Ferrari első embere január elején beszélt arról, hogy az olasz vállalat egy elektromos szupersportautóval rukkol elő a közeljövőben, most pedig arról szólnak a híradások, hogy a Lamborghini is villanymotort szerel érkezőben lévő új csúcsmodelljébe.