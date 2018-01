Federer hússzoros Grand Slam-bajnok (Tenisz, Australian Open)

A finálé résztvevői előzőleg kilencszer találkoztak, a horvát mindössze egyszer tudott nyerni, 2014-ben a US Open elődöntőjében, ahol később begyűjtötte eddigi egyetlen Grand Slam-trófeáját. Federer tavaly a wimbledoni döntőben mindössze nyolc gémet vesztett Čilić ellen, majd a szezonzáró londoni ATP-világbajnokság csoportkörében szetthátrányból fordított horvát riválisa ellen.

A 37 fokos hőség miatt bezárt tető alatt kezdődött meg a finálé, amelyben a címvédő rögtön elvette ellenfele adogatását, majd tíz perc elteltével már dupla brékelőnyben volt (4:0). Ezt magabiztosan tartotta, és 24 perc után megnyerte a szettet (6:2). A 30. GS-döntőjét vívó Federer mellett szólt, hogy korábban csak három finálét vesztett el játszmaelőnyről. A folytatásban a svájci bréklabdát hárított, majd az adogatásait nehezebben hozó ellenfele is, 4:4-nél Čilić második szervából ütött ásszal kerülte el a bréket. A horvát játékos 5:4-nél szettlabdához jutott, de fogadóként egy második szervát a hálóba ütött. A játszmát lezáró rövidítésben a címvédő már 11 ásznál tartott, ennek ellenére Čilić jutott újabb szettlabdákhoz, 1 óra 27 perc elteltével a harmadikat már értékesítette és kiegyenlített.

Az Australian Openen első szettjét elvesztő Federer nem ingott meg, sőt, 3:2-nél elvette a néhány pillanatra elbizonytalanodó horvát szerváját, és hamarosan 5:2-re elhúzott. Čilić még szépített, de a volt világelső egy semmire hozott adogatójátékkal behúzta a harmadik szettet, így 1 óra 55 percnél már csak egy játszmára volt a diadaltól. A negyedik felvonásban a svájci rögtön brékelt, emellett az adogatása továbbra is érinthetetlennek bizonyult egészen 3:2-ig, amikor a mindent egy lapra feltéve tüzelő Čilić visszavette az elvesztett szerváját. A horvát nem lassított, ő került előnybe, és 1:3-ról sorozatban öt gémet nyerve ismét kiegyenlített.

Az utolsó szett elején a svájci kínkeservesen hárított két bréklabdát, majd váratlanul 3:0-ra, sőt, 4:1-re meglépett. Čilić megroppanni látszott a tét alatt, elvesztette ismét az adogatását, és 5:1-nél a címvédő már magabiztosan kiszerválta a meccset, amely 3 óra 3 percig tartott. A 96. tornagyőzelmét megszerző Federer 2004, 2006, 2007, 2010 és 2017 után hatodszor nyert Melbourne-ben, utolérve az eddig egyedül csúcstartó Novak Đokovićot. Begyűjtötte pályafutása 20. Grand Slam-trófeáját is, tovább javítva saját rekordját a férfimezőnyben.